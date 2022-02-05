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魚虎橫行日月潭 南投縣府坦言難根除

中央社 / 南投縣5日電

入侵物種魚虎橫行日月潭近年引關注，南投縣政府農業處與民間合作，民國110年移除3萬4000多尾，其中絕大多數為幼體，但在成體魚虎難移除情況下，縣府坦言，澈底移除不可能。

凶猛魚虎橫行台電日月潭水庫多年，每逢繁殖季節，幼體出生後，成魚在旁護幼，整群幾百、上千隻集體移動，遠看彷彿一群一群「魚球」，日月潭一等高臉書粉絲專頁李姓釣友指出，魚虎是很難捕捉、聰明的魚種，若不趁「魚球」狀態密集處理，魚群散開更難移除。

根據行政院農業委員會資料，小盾鱧別名魚虎、紅線鱧，最大體型可逾1.3公尺，體重可達24公斤，是鱧科魚類中最凶殘種類，魚類、甲殼類、兩棲類、小型爬蟲類、鳥類及小型哺乳類等，都是捕食對象；魚虎近年入侵日月潭且數量增加很快，嚴重威脅潭區原生魚類。

南投縣政府農業處109年約移除7000、8000尾，110年持續與當地漁民合作，透過電魚方式捕捉移除，盼持續減少魚虎威脅，縣府農業處林務保育科長張景富接受中央社記者訪問時坦言，日月潭魚虎「很難根除」，只能盡量降低、控制族群數量，甚至連降低可能都很難。

張景富說，目前作業目標是「控制」族群數量，不要讓魚虎暴增太多，110年移除3萬4000多尾，其中以幼體占絕大部分，大型魚虎只有幾尾，不過日月潭的魚虎族群算是有在控制，許多水庫如曾文水庫、鯉魚潭水庫，魚虎入侵肆虐情況更嚴重，且入侵時間非常早。

張景富表示，中央未制定移除魚虎標準作業程序，縣府與委外單位只能邊做邊學，如設陷阱、誘捕籠、電魚等，邊執行邊試成效，目前發現以電魚移除幼苗最有效率，狀況好一次可電擊數百、上千尾。

日月潭水情去年大旱，有民眾認為「為何不趁乾旱期大舉移除」，張景富指出，日月潭表面積7.93平方公里，就算去年因罕見乾旱使蓄水量大幅降低，但表面積仍超過一半，加上船筏因水位降低而擱淺岸邊碼頭，更不利移除作業，許多民眾因此對縣府誤解「沒作為」。

除移除外，也有潭區餐廳開發魚虎料理，另有學術單位研究提高經濟價值。張景富說，魚虎魚油營養成分很高，但大型魚虎很聰明，很難捕捉，可能一整天釣不到一尾大魚虎，成本消耗新台幣上千元，因此若要商業產品化，目前捕捉成本難降低，不符經濟效益。

日月潭 曾文水庫

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