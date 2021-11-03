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影／車遊非洲乘客開窗一動作觸怒公獅 網怒：腦子有洞嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
車遊非洲遇到獅子，乘客竟開窗摸獅子。圖／取自youtube
車遊非洲遇到獅子，乘客竟開窗摸獅子。圖／取自youtube

國外2名觀光客日前乘車漫遊非洲肯亞塞倫蓋提（Serengeti）大草原。車子停在一頭公獅子旁邊後，其中1名遊客竟伸手探出車窗，試圖撫摸公獅子，瞬間驚動了原本忽視車子的公獅，公獅立刻轉頭面向車子。

車內傳來驚慌失措的聲音：「關上車窗！」當遊客奮力關上窗戶時，獅子跳起來對他們狂吼了一聲。最終遊客關了窗，公獅子在外面盯著車裡的人。

這段影片公開在社群平台後，招來許多批評。網友紛紛表示：「他們大腦有洞吧！」、「獅子很強壯，如果牠真的想進車裡，那扇窗是擋不住牠的」、「應該要禁止愚蠢的人參加這種行程」、「人們在動物園裡只看到獅子懶洋洋的樣子，完全不知道獅子速度有多快」、「公獅不到一秒鐘就能撕爛你的臉，算他們走運。」

還有人認為導遊當時應該約束遊客：「愚蠢的行為會招致悲慘的下場。如果他們想這麼做，應該要讓他們下車走一走。」

非洲 導遊 動物園 肯亞

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