漁夫撈到長得像外星人的凸眼魚 網揭魚畸形殘酷真相

俄羅斯39歲漁夫費多佐夫（Roman Fedortsov）平時靠著拖網漁船打撈鱈魚、黑線鱈和鯖魚等魚種，有時會捕到海底1000公尺深的魚種，其中不乏外形奇特的海洋生物，好比近期他捕到一條長得像外星人的魚。

費多佐夫拍攝的照片在網路上瘋傳，但他坦承自己通常不知道大部分魚種是什麼，只是出於好奇而分享這些照片。他不同意許多人認為牠們是醜陋怪物的說法：「這些生物以牠們自己的方式展現美麗的一面。」

不少網友指出這些外觀奇特的凸眼生物，原本長相不一定像照片裡的模樣。網友Danny0101提到：「大多數魚會因為被漁網拉起時產生的壓力變化而迅速變形。牠們通常不會長這樣。」

俄羅斯39歲漁夫費捕到外形奇特的海洋生物。圖／取自 instagram@rfedortsov_official_account

網友Fredericks也說：「深海生物會有凸出的眼睛，從嘴裡伸出來的內臟這些奇怪的特徵，是因為被人毫不客氣地拖到壓力比原本生活海域小很多的海上。」網友melissasala則質疑：「為什麼魚網要放這麼深？很浪費這些深海生物的生命，打撈後也扔不回去了。」網友redcoat表示：「看來我們又發現地球另一塊可以傷害的區域了。」