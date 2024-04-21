王正方／不准吃馬藥？

王正方 一九七○年代研發的殺寄生蟲特效藥伊維菌素（Ivermectin），售價低廉。新冠病毒大流行期間，印度、阿根廷、墨西哥等國，有數億人服用它，有些報導指因此控制住了該地新冠症的蔓延；美國醫學界也有人指伊維菌素可用於治療新冠病毒。

美國藥物食品管理局（FDA）並未授權或核准伊維菌素用於治療新冠病毒症。FDA更在各媒體、平台，撰文指此藥物沒有預防或治療新冠病的效果，甚至說它是給畜生服用消除寄生蟲的藥。FDA說：「為什麼你不應該服用伊維菌素，因為你不是馬」。

三位美國醫生：Mary Bowden、Paul Marik、Robert Apter聯合控告FDA，指責FDA越權扮演監管角色，禁止他們用藥醫治病人，並且導致他們聲譽受損。他們並稱：「伊維菌素是早年FDA核准的藥物，並非偽藥或禁藥。美國醫生在合理範圍內，開出合法『仿單外使用』off-label處方（醫師開的藥不是說明書指示的適應症），占四到六成。…FDA干預用藥、妖魔化伊維菌素，促使醫生不敢用這此藥，藥劑師也怯於出售它。FDA不合理法的禁用，抹黑詆毀醜化了它，直接導致數百萬人死亡，FDA的雙手沾滿了鮮血」。

二○二四年三月廿二日FDA與三原告達成協議，同意在廿一天內撤下對伊維菌素的不當控訴，FDA同時也必須刪除其發布的「為什麼你不應該使用伊維菌素」、「你不是馬」及在網路抹黑伊維菌素的貼文，終結本案。

美國FDA幾乎是全球醫藥、食品管制的皇帝，威望無匹；強烈與伊維菌素作對，為什麼？

當時美國幾個大藥廠正積極製造新冠疫苗，新特效藥等，一鼓作氣銷售數十億計的新疫苗、藥品，賺到滿坑滿谷，不亦樂乎！怎麼半山腰裡竄出個殺寄生蟲的便宜貨，說也能治這個病？伊維菌素是老藥品，各地藥局均有，防範不易。這樣下去豈不耽誤損壞了眾財團的大好買賣，必須全力撲殺之。洋基政府數百年來都在為大財團服務，屬下機構FDA及時挺身而出，嚴格禁止之外，更全力以官方話語權惡意汙衊，講伊維菌素的壞話，勸導世人莫自貶身分，甘心做馬。

在美利堅合眾國居住過的人都清楚，該國的醫療體系、保險業、製藥產業結為牢不可破的鐵三角，持續抬高價格賺到翻。某台灣遊客，在三藩市患急症，救護車司機問去那裡？答：史丹福大學醫院。半個多小時的路程，車資數千美元。美國老百姓，如果沒有購買所費不貲的醫療保險，千萬別生病，病癒後接到一份醫療帳單，費用是天價，讓你傾家蕩產。

FDA為主子效命，做粗暴無禮的舉止，此番落得惡名昭彰。其實這種昧良心，草菅人命的行為多到不可計數。古人云：「為政不得罪於巨室」。美國自詡為西方政治典範，卻遵循華夏政治老套招，為巨室財團服務。民主在哪裡？

民為貴，社稷次之；利民乃第一優先。

有句話：「黑貓白貓，能捉老鼠的就是好貓」。

引申之：「人藥馬藥，能治病的就是好藥」。

（作者為電影導演）