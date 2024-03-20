魏國彥／土壤功能多 非專為碳權而設

魏國彥 土壤有多重功能：生長植物、留存水分、生養微生物、儲存碳物質等等。近年來，因為土壤碳匯的潛存利益，有些顧此失彼的現象發生。荷蘭學者呼籲：「碳對土壤有好處，但土壤非為碳而生」，這是因為有些政策把提高土壤的碳匯擺到第一優先，矯枉過正；另方面，在高碳價的期望值之下，有些學者甚至建議挖開土壤，建造「樹木墓庫」（wood vault），把砍下的樹木或廢棄的木料埋在裡面—「土中的有機碳含量百分之百」，直接賺取碳權。

「樹木墓庫」當然不可取，因為太人工化了，為了達到二○五○年碳淨零的目標，農業部門要扶持獎勵的是「自然碳匯」，而非「人為碳儲」。依此類推，農業部門為了增加碳儲量而強推一些政策是否合理？是否顧及永續發展十六項目標（例如消除貧窮、終止飢餓）的均衡性呢？舉例而言，印尼政府在國際機構的鼓勵之下關閉若干魚塭，改種紅樹林，成為換取海洋「藍碳」的樣板；其中的計算是否合理、全面、公平？值得在方法學上小心驗證，以及倫理學上進一步斟酌。

其實，面對氣候危機和環境破壞，科學和哲學都經常面臨如何得出最適公共政策的問題。二十多年前，生質能曾一度成為達成「碳中和」的新能源解方，導致馬來西亞、婆羅洲等熱帶地區將大片熱帶雨林砍除，改種單一物種—棕櫚，生產的棕櫚油出口到開發中國家混合柴油使用，行駛公車，同時得到「碳中和」與「無硫汙染」的好處。大力發展生質能源造成糧食與能源爭地，全球糧食生產銳減、糧價上揚；已開發國家取得「碳中和」的美名，代價是開發中國家生態多樣性遭徹底摧毀，更多人陷於飢饉。

又例如，「碳排抵換」一度成為歐洲國家的政策，跨國企業遠赴中南美洲砍除森林，改造野地，種植生長迅速的尤加利樹，取得碳權，並定期砍伐，製成焦炭出口供做煉鋼廠燃料，在煉鋼過程中達到碳中和，一舉兩得，吃虧的卻是當地的原住民；因生態被破壞，土壤含水力下降，食物消失，原住民的生活與生計都一去無存。桑榆之失，雖收之東隅，但可能得不償失。

回看台灣，農業部二月底宣布四大政策，力求在二○四○年前就要達成農業淨零。台灣地狹人稠，土地資源珍稀，八年來大力發展太陽光能發電，從荒地開始逐漸侵入農地與水塘，大地生態丕變。隨著「二○四○農業淨零」上路，大撒幣加大內宣，繼小農種電之後，小農又要開始種碳了。問題是，所增加的碳儲量是曇花一現的暫時儲存？還是持久性碳匯（durable carbon sink）？土地碳匯的駐留期（residence time）是多少年呢？

與此同時，環境部正在研議碳費，環團建議每公噸五百元起跳，審議委員認為要以科學為本（SBTI）議訂；這是對的，碳價太低沒有鼓勵效應，太高會引發投機或偏激行為。愛之適足以害之，切記土壤功能多多，非專為碳權而設。（作者為行政院前環保署署長）