廖元豪／綠色認知戰 要靠調查權遏止

廖元豪 民進黨很愛罵對手搞「認知作戰」，說國民黨、民眾黨，以及任何批評民進黨的人是中共同路人，或是被中共與賣台者洗腦。在他們的話術中，只要是腦袋清醒的自主公民，就不可能對民進黨有意見。

這套說法複製了國民黨威權時期的套路：對大有為政府不滿的人，大概都是匪諜滲透，或是三合一敵人（共匪、台獨、國內陰謀分子），至少也是被共匪洗腦。一個成天講轉型正義、檢討威權，教大家要「挺民主」的民主進步黨，學的居然是古早時期的國民黨！

時代進步了，綠色認知戰也充分應用當代科技。從前的國民黨塑造「政府永遠是對的」氣氛，是靠壟斷媒體、教育，加上對政治言論的嚴厲管控。當今的民進黨則靠：一、影響媒體；二、影響教育；三、社維法與各種管制假消息的法律；四、網軍。前三項與戒嚴時期的伎倆本質相同，只是在民主時代控制力道弱一些。但「網軍」則是當前塑造寒蟬效應，撲滅反對聲浪的新武器。

政府、政黨、政治人物可以豢養一堆網軍，隨時出征那些發表對「本黨」不利言論的人，也可以給自己人灑花，塑造「好棒棒」的效果。這些網軍有帶風向、設定議題的效果。再加上網路世界的從眾／從聲量效應，一百個網軍即時留言，可能造成一千、一萬個同溫層擠上來。網軍出征，寸草不留。這種壓力馬上使得一般「善良百姓」撤下貼文、轉向、道歉，從此打消批評「大有為政府」的念頭—業餘的網路使用者，哪裡能跟專業軍團交戰？於是傭兵戰勝公民，所謂的「觀念自由市場」被少數人刻意破壞競爭秩序。

這樣的網軍不僅反民主，而且對弱勢群體權益更是不利。民主政治本應是政府聽人民聲音，回應社會批評。現在有了網軍，政府可以「製造」所謂「人民的聲音」，同時鎮壓一切批評的聲音，是使民戰慄的「恐怖攻擊」。尤有甚者，政府出資的網軍，甚至是用納稅人的錢來打納稅人，鞏固自己的執政地位，是惡行之最。

弱勢群體更陷入困境。他們本來就要面對社會歧視，但從前在傳播成本較高的時代，弱勢群體還可以靠著努力上街頭、上媒體，爭取一些曝光度及同情。例如，婚姻移民雖曾面對不少人的歧視，但絕大多數人的歧視心態不會公開廣播。只有公眾人物偶爾說出不當言論，才會受到注意。這時，新移民姊妹上街頭、投書抗議，許多媒體與社會賢達出言批判，公眾人物屈服而道歉。

然而，在人人是自媒體的網路時代，新移民就算再上街頭，聲量也遮不住那鋪天蓋地的網路仇恨言論。於是什麼新移民「洗人口」的鬼話都可以到處傳布。民進黨政府了解言論市場的破口與可操作性，專門拿弱勢群體開刀以求政治利益。看看躺著也中槍，遭到民進黨拿不實資訊羞辱，又受到許多網民歧視的大陸配偶及其兒女，要怎樣發聲反擊？

未來擁有調查權的立法院，至少可以做一點事：為調查預算法「1450條款」（62-1條）的執行效果與修法需求，要求政府宣傳費用的執行單位，以及民間各「網軍業者」或「得標業者」至立法院作證，具體說明到底哪些網軍是政府宣傳費用買的？為什麼沒有依法「明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關」？誰要負責？網軍一旦要揭露「政府出資」，效果就會大幅降低。

一向聞網軍喪膽，風向不對就先打自己人的國民黨，有沒有興趣，為了你們自己也為了台灣民主，認真一點立法，在此扳回一城？（作者為政治大學法律學系副教授）