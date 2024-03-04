陳立恆／反「反智」，民主的進化之路

台灣大選餘波至今方興未艾，執政黨毫無懸念地穩坐廟堂，在野黨一場險勝歸來的立院龍頭之爭，打破了八年的一黨獨專，一個執政與在野分庭抗禮的局面逐漸底定，讓人不禁期待，五二○之後，台灣是否能從過去左右失據、進退兩難的困境中找到一條光明前行的康莊大道。

誠然，這一路的崎嶇平坦大部分取決於美中兩強的喜惡消長，由於下一任的美國總統對於台海問題遠比台灣總統更有話語權，因此繼牽動亞太的台灣大選之後，牽動全球的美國大選更加引人注目。不過，最近氣勢如虹的川普在造勢活動上揚言，如果誰不好好交錢，他會鼓勵俄羅斯對他們做任何事。如此近乎霸凌勒索的赤裸言辭一出，讓歐盟、烏克蘭和台灣皆心驚膽戰，甚至南韓與日本也忐忑難安。於是一大波反對川普的輿論戰再次隆重登場，其中「反智」（Anti-intellectualism）向來是川普被攻擊的要害之一，在財富美色中環繞成長的他，從不遮掩對於制度、理論、學術與思想的藐視，但這種藐視讓他很容易在美國政治人物中脫穎而出，也很容易在擁有反智傳統的美國基層中擄獲支持。

一九六三年美國歷史學家霍夫士達特（Richard Hofstadter）在《美國的反智傳統》一書中詳實剖析了美國社會的反智淵源；半個世紀之後，此書成為了批判川普的理論基礎，也揭開了偉大美國的部分真容。其實「反智」又豈止是川普獨有？中世紀的天主教獵巫、希特勒的雅利安條款、四人幫的文化大革命，都是人類歷史上的反智巔峰，就如同過去的白色恐怖和現在的用愛發電一樣。

這些政權與組織所煽動的反智運動，不是要消滅知識與智能，而是要消滅知識分子所代表的獨立思考與批判精神，因為大部分的統治者都有一種殊途同歸的夢想，夢想所有人民都不動腦筋、不問問題，只會歡呼、勞動與交稅。

在我們成長的年代，美國一直是大家心目中高等教育的長城、國際民主的燈塔，我們只知道文化大革命的恐怖，卻不知道麥卡錫主義的瘋狂。直到如今，投過上百次「神聖的一票」之後，我才發覺，「反智」的不只是極權，也可能是民主，因為貧富差距、失業攀升與社會對立都是「反智」的養料，就像阿根廷人選擇米雷伊（Milei）一樣不可思議卻又不難理解。況且對於某些無條件接受特定訊息、不願探求真相、懶得思考詰問的選民來說，一個民主國家也可能一夕之間退化成極權主義。

作為一個願意探求真相、喜歡思考詰問的選民，我相當樂見川普歸來和反智主義，它就像一面照妖鏡，照出一群民主公民的懶惰與偏執。畢竟選賢與能的真正民主，不是從天而降的神靈，而是一個不斷進化的生命體，它必須靠著無數血肉之軀的獨立思考與批判精神不斷地反「反智」，才能慢慢長出犄角、生出翅膀，聚集出飛龍在天的氣魄能量。所以在新的一年，迎接一個新的政府，我們要放下過去的懶惰與偏執，不停地對執政者發出靈魂拷問，每一張政治支票、每一分納稅金額、每一項國家政策，我們都要清楚知道它們的來處、去向與成果。唯有所有公民一起認真的反「反智」，我們才能賦予民主源源不絕的生命力，讓民主進化成對得起你我手中那張「神聖的一票」的樣子。（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）