葉匡時／部會首長的適格性

五二○將至，相信即將上任的賴清德準總統會對行政院長及部會首長有新人新氣象的調整，數位部長唐鳳是否適任的話題也因此甚囂塵上。我並不認識唐鳳，也不知道數位部這兩年運作狀況，因此，只能就公開資訊，加上我對組織管理以及政府運作的理解，以唐鳳擔任數位部長做為一個值得研析的管理個案，希望能對未來政府思考部會首長人選時有所助益。

首先，首長的能力與特質要能契合其部會的主要任務，而要了解一個人的能力如何，最重要的方法就是了解他過去的經歷與成就。根據數位部網頁，其主要任務是：「本部主要負責推動我國數位政策的創新與變革，整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，整體規畫數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，確保國家資通安全、促進跨域數位轉型、提升全民數位韌性。」唐鳳的資歷與能力是否符合這個任務需求？唐鳳是一位ＩＴ天才，對ＩＴ的技術發展或網路駭客等能力或有特殊才能，但他在就任數位部長前，對這五大領域的實務了解或經驗為何？他在這五大領域方面究竟有什麼可以被人肯定的成果？有人評估過嗎？

其次，每個部會所處的組織生命周期不盡相同，所需的組織管理能力也會不同。有的部會是老組織，運作方式已非常成熟，部會首長應該要擔心組織老化而無創新能力的問題。數位部是新成立組織，成員來自五湖四海，首任首長有如在創設一個新事業，要花很多的心力來確立組織定位、釐清組織任務的優先次序、理順組織內部的運作、以及型塑良好的組織文化。我不知道唐鳳在過去究竟有什麼新創組織或組織領導管理的經驗，但他能有這麼多的時間出國訪問考察，其對新成立的數位部的施政與組織運作的優先次序確實有很大的爭議。

部會首長是政治任命，當然有政治考量，如派系平衡、信任關係以及政黨的政策使命等，個人認為，最重要的考量點是政策使命。舉例來說，反核的執政黨豈可任命擁核的人擔任經濟部長？唐鳳的政策使命是什麼？或許蔡英文在任命他時，希望以他的天才與性別話題，來獲取年輕人或國際媒體的偏好。他似乎也發揮了這樣的效果。但如果這是蔡英文給唐鳳的政策使命，使得一個攸關台灣數位發展的新部會成為執政黨的內外宣工具，民眾也只能徒呼負負。

社會心理學有個月暈效應理論，意思是說，我們很容易因為某人有某個特別值得讚許的特質，因而對此人在其他方面的特質也給予肯定。唐鳳的任命是否是因為月暈效應？他是ＩＴ天才，因此，有人會認為他對數位產業政策有超凡的想法，在組織領導方面有卓越的能力等等。台灣民主化之後，為了博取民眾認同，多少有些人是因為月暈效應而被任命為部會首長，但也因此常有大失所望的結果。希望未來的賴總統能引以為戒，降低月暈效應對人事任命的影響。

最後，因為環境的變遷，我國政府在選任部會首長面臨的最大困境是：「適任的人不想來，想來的人不適任；如果有人一直賴著不肯走，那他非常可能是不適任的。」如何創造一個社會各界賢達樂於擔任國之重臣的環境，應該是新政府重中之重的挑戰。

（作者為陽明山未來學社理事長）