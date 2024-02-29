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葉銀華／企業如何降低碳焦慮？

聯合報／ 葉銀華
台泥在台東開發地熱發電，預計2024年商轉，視為棕色企業低碳轉型的模範。 圖／台泥提供
台泥在台東開發地熱發電，預計2024年商轉，視為棕色企業低碳轉型的模範。 圖／台泥提供

葉銀華
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在聯合國、國際組織、各國政府倡議二○五○年淨零排放，以及機構投資人和供應鏈的要求下，公司減少碳排放有其必要性。然而，多數企業因不瞭解減排措施而感到不安，正面臨著「碳焦慮」。為了緩解碳焦慮，本文敘述企業在碳盤查之後，可以採取減碳排放的五個作法。

首先是設計低碳產品。低碳產品設計指的是運用創新的方式設計產品及提供服務，以實現企業的減排目標。企業可設計低碳產品、可分解和回收商品，例如：台泥、亞泥投入低碳水泥市場，台塑發展生物可分解和消費後回收的塑膠產品。再者，將產品加入可拆解的設計，使其易於維修、升級和再製造，有助於延長使用壽命，並能降低廢棄物，且對消費者而言，這樣的產品有更高的附加價值。

減排的第二個作法是改善製程。製程改善是指企業透過優化生產流程和製造技術，包含調整原物料的採購方針、生產過程中的廢棄物再利用、導入低碳製程技術等方式，以降低製程中產生的碳排放量。台泥利用水泥製程的餘熱發電，以減少二至三成外購電力為目標；並利用水泥窯協同處理技術，協助處理工業廢棄物，使廢棄物可以資源化，產生替代原料，同時達到減廢減碳。而台積電改善晶圓製程氣體使用量、汰換高全球暖化潛勢的製程氣體、安裝製程尾氣處理設備，降低氣體排放量。

減排的第三個作法是增強能源使用效率。透過全面的能源管理，企業能夠即時監控能源狀況，並藉由分析用電量等數據來找出主要能源消耗的設備和製程步驟，建立能源績效指標；進一步透過更新或維修設備、調整生產排程、逐步汰換老舊或高耗能的設備等方式以提高能源使用效率，藉以降低碳排放量。

減排的第四個作法是使用與投資再生能源。使用再生能源方面，最基本作法是安裝屋頂型太陽能板，並建立能源管理系統，以增強減碳措施，例如：台泥在營運總部、水泥廠、製品廠區的屋頂及閒置區域架設太陽能板與儲能系統；再者，中鋼成立中鋼光能公司，在中鋼廠房屋頂建置太陽能發電案場。更進一步，台積電透過設置小型水力發電廠、太陽能光電發電系統與外購再生能源等手段，期望再生能源使用率可以在二○三○年達到四成。

再者，有能力的企業除建置再生能源設施之外，甚至申請電業執照，延伸出新的能源事業，例如：中鋼除提供鋼材給離岸風電場外，亦投資成立興達海洋基礎公司負責水下基礎結構製造、中能發電開發離岸風場；而台塑亦轉投資持股台塑重工公司，預計於麥寮廠區發展風力發電，並將電力與再生能源憑證躉售給台塑。

減排的第五個作法是抵換（含移除）。碳移除技術可分為自然解決和技術解決方法，藉以抵銷剩餘的碳排放；前者主要是碳匯，例如植樹造林、復育熱帶草原，後者如碳捕捉和封存技術。另外，亦可購買碳權、再生能源憑證來抵換。然而，國際上的長期趨勢是走向淨零排放，企業要逐漸降低以購買碳權、再生能源憑證來抵換的比重。最後，公司要據實揭露碳減排的目標、方案與成效等相關資訊，滿足利害關係人的需求，建立公司與利害關係人之間的信任。（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）

再生能源 太陽能發電

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