王建煊／王老先生講故事之452：管住你的嘴

有位離了婚的太太，後悔的說：「都是因為沒有管好自己的嘴巴！」她是某家上市公司大企業家的女兒，先生是大學同學，相戀成婚，應該是一對美眷。先生在父親家的公司任職，為岳父所器重，後來當上公司的董事長。但是先生很好強，自始就有靠岳家關係才有今天地位的壓力和自卑感存在。夫人亦知先生有這種心理障礙，所以經常說鼓勵先生的話。例如：「父親提到關係企業中，你負責的公司管理得最好或說：「這個公司沒有你，絕對不會成長這麼快。」

一句話毀姻緣

可是人就是人，有天與先生吵架，太太居然說出一句最不應該講的話，她對先生吼叫：「你有甚麼了不起呀！現在是董事長了，要不是我老爸，你現在還不知在哪家店掃地」。

先生聽了這句話後並沒有講什麼，默默的出門去了，好幾天都沒有回家。這下子太太急了，知道闖了大禍。後來先生是回來了，但是心早己不在了。他向董事會辭職，獨自去美國創業了。太太雖然道歉，老丈人也幫忙講話，全部無效。最後離婚，各分東西。

恩愛夫妻，只要一句話就被擊潰。因為這句話挑動了先生潛在自卑感的神經，－被觸動，傷害就極大。管好自己的嘴真是太重要了。箴言第十章19 節：「多言多語難免有過，禁止嘴唇是有智慧。」同書第十三章3節：「謹守口的，得保生命，大張嘴的，必致敗亡。」聖經的教導確實有道理。

禍從口出難再回

有位先生娶了一位歌星為妻，妻子學歷很低，但歌唱得很好，一度很紅。結婚後逐漸離開歌壇，雖未人老珠黃，但總不像在歌壇時那樣耀眼。有天夫妻吵架，先生說：「妳懂什麼？妳什麼都不懂，了不起就是賣妳那張嘴，可是現在賣嘴巴，也沒人會請妳，妳以為妳還是老幾呀？」

這句話深深的傷了太太，因為太太本即有此苦悶，自己學歷不高，出外就業不易，歌壇盛況不再，歌迷早已忘記了她。正在苦悶無處訴時，丈夫觸碰了她的傷心處。太太大哭一場，此後行為有了很大改變，經常去向從前的歌友們取溫暖，於是各樣的閒話到處傳開，造成夫妻更多爭吵，最後當然是離婚收場。

有個丈夫很奇怪，經常向太太炫耀自己從前女朋友美麗大方，又有學問，並拿出與前女友戀愛時的親密相片給太太看。還說：「妳要有她一半就好了。」這種話講多了，太太當然會反擊。夫妻雖然還未離婚，但可以想見婚姻已陷入危機。男女之愛是有獨佔性的，婚姻中夫妻之愛都只專屬對方，絕不容其他人來分享。

先生讚美前女友，並表示妻子不如前女友，似乎表示先生愛的是別人，心屬他人，這是任何另一半都不能容忍的事，居然有這樣無知的人，會說出這樣的話，傷害枕邊人。

靜默有時 言語有時

傳道書第三章7節 ：「靜默有時，言語有時。」箴言第十五章2 3 節 ：「話合其時，何等美好。」這兩處經文，都在教導我們，人際關係中，尤其是夫妻之間，說話要得其時，否則就會傷人。箴言第十二章18 節：「說話浮躁的，如刀剌人，智慧人的舌頭，卻為醫人的良藥。」前面這些不幸的婚姻，可能都是在心情浮躁或生氣時就脫口說出來的，因此這些話語會刺傷心愛的人。夫妻說話要有智慧，有些智慧言語不但不會刺人，反是醫治別人的良藥。

夫妻要廝守一輩子，天天都有講不完的話，言多必失，因此要格外小心；有時要靜默，尤其在心情浮躁的時候，更應管住自己的嘴。人在生氣時說的話，常會讓自己後悔一輩子，但又收不回來。這些我們都知道，可能也曾經驗過，但仍然不時犯錯，求神賜給我們智慧與能力，管好自己的嘴巴！

（本文與台灣醒報同步刊登）