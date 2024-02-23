王建煊／王老先生講故事之451：入虎穴未得虎子

高球名將老虎伍茲外遇案發生後，伍茲被迫暫時封桿，還取消大量廣告代言，收入大減，形象與鈔票都損失慘重。但在這件外遇案上，我們還看到其他許多罪惡，深深反應了神說的，世人都犯了罪，世界上真的連一個義人都沒有。

外遇的爭議

丈夫有外遇，是妻了最受不了的事，這和讓丈夫戴綠帽子的感受是一樣的。但是男人發生外遇，一定有另外一個女人配合，一個巴掌是拍不響的。女人為什麼不能多關心一點同為女性的姊妹呢？ 如果女人能互相體諒，壞男人自然會減少一些。況且自己如果是有夫之婦，不又為自己丈夫戴上了綠帽嗎？

伍茲婚外情曝光後，一下子十幾位與他有過外遇的女了跳了出來，與伍茲上過床，並描繪床上經驗。記得在台灣亦曾發生政治人物婚外情的事，女主角多數躲躲藏藏，生怕曝光，與這些金髮美女截然不同。原因是台灣的女主角會認為這是沒面子，極不光彩的事。而外國人卻認為是值得炫耀的事，好像怕別人不知道，要大聲地告訴別人說：「我曾經跟伍茲上過床耶！」

名人的誘惑

前述數位曝光的女主角，聲稱伍茲買禮物給她們，且伍茲有求必應，從不手軟。一位說，伍茲找了她六次，給了她六萬美元。這次醜聞發生後，有幾位甚至拿到了數十萬至百萬美元不等的封口費。有的醜聞女主角正在與美國《花花公子》雜誌談條件，擇日現身。

這些女主角，將來名氣會更大，因為與伍茲的一夜情，使她們出了名，身價因此不同了。與美國前總統柯林頓有過關係的陸文斯基女士，從白宮小小實習生，一下子也變成名人，走到哪裡，鎂光燈不斷，真是風光。這樣等於是教育社會大眾，跟名流或有錢人上床，是一本萬利的，是麻雀變鳳凰的快速通道。端看妳有無機會， 或碰到機會看妳敢不敢去做而已。

更誇張的是其中一位女士與伍茲來往七年，她表示與伍茲辦事時，從不避孕，而且刻意選在排卵期，希望能生下虎子，那就一輩子享受不盡了。但她顯然運氣不佳，始終未能懷孕。媒體以斗大標題「入虎穴未懷虎子」來報導這件事情。古語說：「不入虎穴焉得虎子」，這位女士真可惜，入了虎穴卻未得虎子。

台灣也有很多有錢的名人，在生前或死後，被爆出有私生子，要求驗DNA認祖歸宗。如DNA 相同，就可分得上億遺產，一生享用不盡；他們是入虎穴得了虎子的人。但也有貪財或是根本搞不清楚 自己所懷子女是誰的，出來爆料後 DNA比對卻不合，被告而坐牢，真是「偷雞不著蝕把米」。

求主賜清潔的心

有時我們批評台灣媒體水平不高，常報些名人隱私或八卦新聞，但媒體反駁說： 「讀者若不喜歡看，我們會報導嗎？」

詩篇第五十一篇10節：「上帝啊，求你為我造清潔的心，使我裡面重新有正直的靈。 」世人心中充滿了不潔，我們也常常會想許多不潔之事，節制力強一點的人，不潔之事只留在思想面；差一點的人，不潔之事就如猛虎出籠，不可收拾。

當我們都走在行不潔之事的邊緣，靠我們自己的力量，想防止猛虎出籠是不容易的。約翰一書第一章 9節：「 我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必赦免我們的罪洗凈我們一切的不義。」

因此，夫妻必靠神洗淨彼此心中的罪念，靠上帝保守不被罪念吞噬，始有希望白頭偕老，牽手走一生。

（本文與台灣醒報同步刊登）