王建煊／王老先生講故事之450：假如你是老虎伍茲

在婚姻關係中，太太最不能忍受的事，不是貧困辛苦，而是先生搞外遇的不忠。偏偏男人又沒有柳下惠坐懷不亂的功力，遇到女色的試探，很容易落入陷阱，所以有人稱這是天下男人都會犯的錯誤。

老虎伍茲的故事

世界級的高爾夫球名將老虎伍茲2009年11 月因與太太吵架發生車禍，導致外遇的事接二連三曝光，至今已有十幾位金髮美女爭相現身媒體，大談與伍茲的性關係。伍茲之前形象佳，太太是瑞典名模，育有子女各一，家庭生活堪稱美滿。發生婚外情後，各種賺錢的廣告、代言紛紛遭撤換，一時之間，伍茲成為眾矢之的。

但是如果你是伍茲，是全世界第一位收入超過十億美元的體育明星，年輕英俊，願意獻身的美女環繞你左右，即使花點錢享受一夜情，對你來說，也是九牛－毛，你會如何決定可想而知。

媒體有次刊登了九位與伍茲有性愛的美女相片，個個讓男人嚥口水。如果你就是那個男人，你會怎麼樣？你能坐懷不亂嗎？恐怕不容易，因此在批評伍茲時，恐怕聲音不能太大，因為並不是你比他好，而是你沒有他的機會。

（聖經）約翰福音第八章記載一個十分特別的故事。法利賽人帶來－個行淫時被捉拿的婦人，到耶穌面前，說依摩西律法規定，行淫婦人應該被眾人用石頭打死。他們問耶穌該怎麼辦？耶穌對他們說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」眾人聽了這話，從老到少、一個一個都走了,只剩下耶穌－人。耶穌對那個婦人說：「那些人在哪呢？沒有人定妳的罪嗎？」婦人說：「主啊！沒有。」耶穌說：「我也不定妳的罪，去吧！從此不要再犯罪了。」（約翰福音第八章3至11節）。

人人皆有罪性

神說，我們都犯了罪，世界上連一個義人都沒有。所以當我們在定別人罪的時候，要先想想我們自己，如果在相同情況下，我們會怎樣？這樣就不敢貿然拿石頭去打死別人了。美國南北戰爭時，林肯身邊常有人批評南方人的不是，林肯就阻止他們，林肯說：「換了我們是他們，在相同環境下，我們也會做同樣事的」。

這並不是說伍茲或其他類似行為的男人不該被定罪，而伍茲的外遇罪，到目前為止似乎看不出違反了什麼法條，因此是不是可以定他的罪，只有伍茲妻子可以表達立場。她可以選擇離婚，也可以選擇寬恕，重新開始，如何處理完全在她一念之間。

寬容的妻子

伍茲外遇新聞曝光後，他發表聲明 「我深感自己的不忠，造成太多人的傷害，尤其是對太太及孩了，我深感抱歉並請求大家原諒。我所造成的傷害可能很難彌補，但我願意盡力。」伍茲也宣布，他將無限期暫停其職業高爾夫生涯，專心修補婚姻關係。

伍茲能否做到他所說的，有待觀察，至少他現階段的表現是值得肯定的。就我們局外人來說，深願看到，伍茲太太能有寬大的胸懐，給伍茲機會，將來能有更美好的婚姻。給人機會，常常也是給自己另外開扇門，退－步就海闊天空。奉勸有類似傷痛的人都能海闊天空。希望大家都能對外遇的配偶說：「我也不定你的罪，去吧！從此不要再犯罪了。」

台灣有位政治明星發生緋聞，媒體用很大的篇幅報導。但他的妻子卻陪著他開記者會，雙雙對著鏡頭一鞠躬，向社會大眾道歉。大家覺得好奇怪，先生偷腥，太太也出來道歉，很難想像是為了什麼，太太有什麼不對嗎？先生偷腥，太太是否有什麼前因後果的原因，無從而知。

但這位太太的表現，讓自己走出了牢籠，是將炭火加在先生的頭上，讓先生能徹底悔悟，並對太太的真情寬恕銘記在心，這對未來的婚姻是有極大益處的。

（本文與台灣醒報同步刊登）