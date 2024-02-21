王建煊／王老先生講故事之449：不讓丈夫遇見試探

春秋時，魯國大夫柳下惠有天晚上遇見－女了凍倒路旁，因無可取暖的東西，只好解開自己的衣服，讓女子坐在他懷裡取暖，女子因而得救。女子坐懷之時，柳下惠並未有非分動作，亦無非分之想，故稱柳下惠坐懷不亂。

坐懷不亂真的嗎？

現在還有人坐懷不亂的嗎？可能有，一是聖人，一是白痴。簡單說天下男人沒有坐懷不亂之功。

我剛任公務員時，是在大辦公室裡辦公，同事間有什麼新鮮事，一下子就傳開了。當中也有人發生外遇，但是當大家聽到這種消息時，並不譴責那位同事的不忠，而是奇怪：「老張真的不怎麼樣，既不英俊、又沒錢、沒地位，怎麼會有女人喜歡上他呢？」言下之意是：「為什麼不是我呢？我比老張高明多了。」

這就是多數男人的心理，這種心理源自人類老祖宗亞當和夏娃。柳下惠坐懷不亂能留名千古，表示幾千年前，多數男人是坐懷就亂的；至於沒有女人坐懷，就想入非非的男人，那就更多了。

常言道：「英雄難過美人關。」為什麼？其他的男人就容易過美人關嗎？當然不是，只是英雄受人崇拜，機會比較多而已。有的女人不見得很漂亮，但是很性感。性感是什麼意思？性感就是男人看到她，容易產生性衝動。有時我們會說，某位女明星的某種動作有性的挑動，是指她那種動作，容易挑起男人的性慾望。性慾強的男人，看到性感的女人，性器官會自然勃起，遇到機會就會出軌。

遠離試探是王道

既然我們知道自己沒有坐懷不亂的本事，就要盡量遠離坐懷不亂的試探。例如若有談得來的異性同事，或許會常找自己聊天，進而訴苦缺乏家庭溫暖，對方若又欣賞自己，約下班去喝咖啡或用餐，這就是試探的開始，要趕快斬斷，不要貪惡這種機會。

世界著名的葛理翰牧師 ( Bill Graham ) 已100歲逝世，曾來台灣主持過大型佈道會，他也怕遇見試探。三十歲的時候曾宣告世人，除了太太，絕不跟任何女子單獨相處。如在辦公室談事情，一定將門打開，讓其他人看得見、聽得見。有次我去美國大洛杉磯華人教會分享信息，談到坐懷不亂，有牧師告訴我，當時華人牧師有婚外情，己鬧出事情的就有六位，其他未揭露的，還不知道有多少。

牧師獻身神的工作，一般來說不但得品德好，抗拒試探的意志力也比常人強很多，尚且淪陷了，何況我們一般人呢？

在此引申保羅說的，立志不搞外遇由得我，只是行出來由不得我。理智上曉得搞外遇對不起妻子，也會身敗名裂，但還是勇往直前走進去的大有人在。從前在泰國和柬埔寨，色情場所女子有愛滋病的佔總數一半，去色情場所的人，遭感染的機率有二分之一之高，但許多觀光客還是會忍不住前往體驗一下。所謂色膽包天，這大概是最好的描寫吧！

聖人或白癡

男人固然不要給自己試探的機會，做妻子的也要幫助先生遠離試探。例如先生在外地工作，在大陸投資，一、二個月才回來－次，很容易就遇見試探而墮落，因為生理上有需要。男人像一隻貓，旁邊有許多價廉物美的魚，而他又餓，怎能不偷吃呢？

所以遇上這種狀況，太太一定要跟著先生同去；一方面照顧起居，協助先生公事，另一方面，可以幫助先生遠離試探。有位台商太太曾跟我說：「我先生很老實，不會包二奶的。」我說：「妳少來！妳先生是聖人或是白癡嗎？」

耶穌教導我們的主禱文裡，最後向天父求的事是：「不叫我們遇見試探，救我們脫離凶惡。」（路加福音第十一章4節）遇見試探多數會有麻煩，所以只有求神幫助我們不要遇見試探。沒有試探，就不容易墮落。

（本文與台灣醒報同步刊登）