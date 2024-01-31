陳立恆／產業化 台灣科文共融的尋光之路

從去年耶誕節前到今年三月，「數位冥想．江賢二光影沉浸展」在双融域AMBI SPACE ONE展開了一場結合藝術與科技的流動盛宴。在這場盛宴裡，處處閃耀著我們的台灣之光，畫家江賢二先生是少數能一直堅持本心並終於在國際藝壇上占有一席之地的台灣畫家，策展人是囊括了多項世界劇場設計獎項的王奕盛先生，而主視覺則由同樣數度斬獲國際榮譽的何庭安先生設計，並邀請包括動工設計、谷汨文化、有日互動、叁式、珀石超媒、墨雨設計等國內年輕世代的新媒體設計團隊，以及擅長音樂跨界的音樂製作人陳建騏合力創作，共同解構江賢二歷年作品及其創作精神。

除了軟體上的重新演繹，該展覽也運用了許多科技島本身引以為傲的傑出硬體設備，例如，台達電的４Ｋ投影機從場域的五個面向呈現全沉浸式觀賞體驗、友達光電創新應用團隊FindARTs則以博物館級藝術顯示科技展示擬真畫作、宏碁SpatialLabs裸視３Ｄ立體顯示器展現了身臨其境的立體場景。君不見如此「軟硬兼施」的科文共創，方才能夠相輔相成出這段跨越六十年的創造力、行動力與感知力。

這一甲子的創作歲月如同一段「尋光」的旅程，從青春到暮年，他走過黑暗掙扎，一路追隨著光影與色彩來到閃耀希望的今天。其實，站在這場藝術饗宴背後的我們也是一群尋光的人，過去六十年，人類文明的科技發展以一種前無古人的姿態一路狂飆，今天的藝術早已不單單是筆墨刀紙，相信在未來的五到十年裡，ＮＦＴ、ＡＩ、ＶＲ／ＡＲ等等技術革新，勢必衍生出新的藝術形式，所以許多具備前瞻意識的政府機構努力在這個領域破壁整合。甫榮獲二○二四美國ＭＵＳＥ設計金獎的「數位冥想．江賢二光影沉浸展」，恰恰反映了台灣文創的真實現況，我們擁有才華橫溢的文創靈魂，更不缺行業尖端的科技產品，如何發揮一加一大於二的能量，讓能量轉化成國家整體競爭力的超級電池，也是我們科文雙融以及同業志士們一直想要和台灣之光們一起點亮的光明未來。

轉化文創能量成為國家競爭力的過程，就是形成具有相當規模、系統和品牌的產業化過程，誠然，任何領域的產業化都是天時地利人和的成果，一如過去的加工出口和科學園區，其中政府的決心與立場攸關成敗，即使沒有完美的天地人和，政府也要能下場創造條件，並協助建立起一個由人才培育、企業經營與市場收益所串連起的正向循環。

正值台灣大選剛剛落幕，眾所周知新政府的文化政策包含兩大承諾、八項主張，對此我們樂見其成，然而，文化不是批量生產或是精密計算，真要能夠拉動千億級投資進入文創領域，還需要一片更加肥沃、更加開闊的文化土壤，才能讓不同品種的人才與企業有機生長、百花齊放。此外，台灣亟需拓展市場的幅員，我們建議政府重新考量對岸市場的戰略，畢竟文化產品從同文同種的市場切入最為直快，況且產業化的盡頭就是創造利潤，是而一個體量龐大的華人市場絕對是催動台灣文創成為國家競爭力的必要條件。

期待在新政府的加持之下，我們在文創產業化的尋光之路上，可以遇見更多的人才、更好的企業與更大的市場，一起奔赴一個天時地利人和的光明未來。

（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）