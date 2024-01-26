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方祖涵／哈瑪星，台鋼雄鷹52號

聯合報／ 方祖涵（運動文學作家）
台鋼雄鷹在簽下美籍左投哈瑪星。 路透
台鋼雄鷹在簽下美籍左投哈瑪星。 路透

方祖涵
方祖涵

十二月有天在飛波士頓的捷藍飛機起身拿行李，後座乘客突然很興奮地指著我，要他太太看我身上的帽Ｔ。那天穿的是贊助播客節目「台北市立棒球場」的紀念品，主持人曾公與製作人亞當到紐約台灣日開球時，順便帶來美國給我。

「你去過那裡嗎？」他問。

「去過啊。」

「我們女婿正在找有沒有到亞洲打球的機會，像韓國、日本，或台灣之類的地方」、「他有兩年大聯盟資歷，後來因為ＴＯＳ開刀，所以有點麻煩」。ＴＯＳ是胸廓出口症候群，這幾年黑暗騎士哈維，國民隊前王牌史特拉斯堡，坦帕灣發跡的明星克里斯．亞契都因為這問題，生涯大受影響。

「尼克是同梯選秀裡，第二快上大聯盟的」，雖然對傷勢感到惋惜，岳父仍是帶點驕傲地說，「希望在亞洲能投出成績，看有沒有機會再回來」。我們開始數著一兩年從亞洲投回大聯盟的例子，不過下飛機的時間很快就到了，「可以再跟我說一次尼克的姓氏怎麼拼嗎？」我問。

「是馬格維奇烏斯」，岳父回答。還好問了，不然這個字聽一百次我也拼不出來。下飛機以後，我上網查了尼克．馬格維奇烏斯—他現在二十七歲，二○一九年球季首度登上大聯盟，在聖地牙哥教士與西雅圖水手投了三個球季，不過後來因為胸廓問題與連帶肩傷休養將近一年，去年在勇士隊只拿到小聯盟合約。

職業球員生涯其實很脆弱，傷後復出不僅對球員本身是巨大挑戰，也難免連帶讓家人操心。尼克岳父看到陌生旅客穿著台灣棒球相關衣物，應該覺得是上天給的預兆吧，想到這種心情，不禁讓人感動又心疼。於是，我把這段偶遇寫成故事放在臉書。

接下來發展很出乎意料，幾位朋友私訊給我，想要跟他們聯絡。時間快轉數周後，台鋼雄鷹正式簽下尼克，讓他成為球隊正式進軍中華職棒首批球員。尼克也在ＩＧ上找到我，我們就開始聊了起來。我告訴他臉書文章吸引球探目光這段有趣因緣，他也在聖誕節晚餐跟岳父一家人分享了後續故事。

我順帶跟尼克說：「另一個有趣部分是那趟遇見你岳父的旅程，其實我是去西岸拜訪同樣是肩傷復健中，期待復出的陳偉殷呢！」

「你知道什麼是更有趣的事嗎？」他說：「二○二○年球季，在疫情爆發結束春訓之前，我跟陳偉殷是水手春訓營傳接球搭檔。我不知道他還記不記得我，不過我當然很記得他，還有他那個逆向旋轉的完美直球！」後來我再去查了資料，才發現他跟陳偉殷當年曾經是水手先發輪值競爭對手，結果球季因為疫情而縮短，開季前陳偉殷已經不在球隊了。

緣分，真是很奇妙呢！衷心期盼這段無心插柳的機遇，能夠帶給尼克．馬格維奇烏斯一段在台灣的美好回憶。台鋼雄鷹52號哈瑪星，加油！

（作者為運動文學作家）

大聯盟 陳偉殷 哈瑪星

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