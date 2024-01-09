洪蘭／品德重典範 識時務不能失節操

聯合報／ 洪蘭
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期末聚餐是我很期盼的事，因為退休的老教授們會來。他們年紀大後，沒有什麼顧忌，常在席間講一些正史沒有的奇聞逸事，讓我們知道歷史會因某人一句話或某個意外事件而改變，跟我小時候讀「傳記文學」那種發現前因後果的勁爆感覺很像，所以我很喜歡參加。但是這次很不同，換成我們講他們聽。原來有位同事說她七歲的孫子回家時，臉上多了幾道血痕，因為校車上有個同學把頭伸出窗外去吹風，因老師說頭不可伸出車外，他便去阻攔，同學因此抓傷他的臉。

同事的先生聽了就罵：「誰叫你多管閒事？活該！」孫子一聽放聲大哭，他自認沒有錯，是老師說不可以的，他只是替天行道，怎麼反而被罵？

同事則不認同她先生的觀念，頭伸出車外是危險的事，本該阻止。「自掃門前雪」是錯誤的品德教育示範，孩子以後會變成自私自利。二人因此而爭執，嚇得孫子連聲說以後不敢再聽老師的話了。

同事問：你們會怎麼做？

大家一聽，立刻也分成兩派，一派主張識時務者為俊傑，多管閒事是害自己公親變事主；另一派覺得品德教育應該只論是非，不應因後果的嚴竣而改變前面的原則。如果人人都敢站出來伸張正義，俊傑根本不需要去識時務，只有當社會形成「千夫所指無疾而死」的輿論力量時，品德教育才會成功。

話音未落，立刻有人說，這是高調，自古忠良無下場，你要你的孩子做馮道還是左光斗？此言一出，全席譁然，這對比太鮮明了，馮道是五代，除後梁外，其他四朝六君的宰相，官至極品，卻無人看得起他，歐陽修說他「寡廉鮮恥」是五代為亂世的原因，而左光斗的堅毅不屈是每個人讀〈梅花嶺記〉必哭的原因，沒有他，不會有史可法。

此時有人說：顏之推還不是北齊亡後出仕北周，還替隋文帝做過官，為什麼我們還要學生讀他的《顏氏家訓》？一位力薦學生讀《顏氏家訓》的老師立刻漲紅了臉，眼見要翻桌了，一位老教授說話了：中國人講究正義是非和對錯，防患於未然的見義勇為是對的，我們看重有義氣的人，所以雖然俠以武亂禁，司馬遷還是為他們作傳。但是人要看自己能耐和事情的大小，為國家民族的大義，那是死無反顧，但為小義而惹禍上身，那是飛蛾撲火。禮義廉恥固不可廢，但苟全性命於亂世也是人的本性，不可苛求。主要是看當事人有沒有廉恥心，馮道為六帝相，沾沾自喜，自稱「長樂老」是無恥；顏之推被囚被俘，不曾簞食壺漿迎新朝，他是不得已而仕於亂世，兩者不同。顏真卿和顏杲卿是他的玄孫，如果他是無恥之徒，怎會教出「為顏常山舌」的顏杲卿來？

品德教育最重典範，識時務者為俊傑沒有錯，但不能失去自己的立場和節操。如果大人能夠公正無私，孩子自然不必苟且妥協，當每個人都能守法正直公平，我們就不需要教孩子識時務了。品德教育是上行下效，你們都明白吧？

一席話說得大家低頭沉思，周六的這張選票要審慎又審慎的投了。

（作者為台北醫學大學、中央大學講座教授）

北醫 中央大學

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