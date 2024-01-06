楊志良／民主又進步？無恥！

希特勒的宣傳部長戈培爾的名言之一：「謊話說一千遍也不會成為真理，謊話說了一千遍又不許別人戳穿，很多人就相信了。」放到今日的時空下，簡單的說，就是控制了媒體及名嘴，謊話就變成真理。

目前的台灣不就是如此嗎？從蔡英文、柯建銘、蘇貞昌，幾乎全部的民進黨人物，聲嘶力竭反萊豬，卻又進口萊豬，說是可以跟美國ＦＴＡ（雙邊自由貿易），結果只是舔美而已。蔡英文講了很多謊言，但媒體還是在歌功頌德。

一九七五到七九年間，本人在密西根大學修博士學位，陳文成夫婦從外州過來，我及內人陪他們兩位到北密西根度蜜月。加上同在密西根大學念書的洪永泰、王惠珀夫婦，三家人經常一起共餐論國事。我們學業完成後全部返台，王惠珀進扁政府擔任藥政處長，多次被施壓，惠珀堅持維護人民健康及公務員倫理，不願屈服，只得辭官轉任長庚大學藥學院長。惠珀曾為文，但民進黨仍毫毛不傷。

行政院長陳建仁的指導教授林東明教授、恩師陳拱北教授，也都是我的老師，然而在高端疫苗上，二期實驗尚未完備，他就高調推動施打，違反科學倫理；林智堅論文抄襲，他公然力挺，違反學術倫理。古代有言，師父往生，師兄可代為管照叛徒，台大公衛所多位教授對他不以為然，但媒體在他手，又能奈他何？

更有趣的是，國民黨副主席夏立言到中國慰問台商，綠媒及名嘴照三餐罵；柯Ｐ說兩岸一家親，獲相同待遇。但許多民進黨立委到上海、北京，賴清德在台南市長任內也曾到上海，媒體及名嘴卻沒什麼質疑，真正舔共的不就是他們嗎？

腦袋裝漿糊跟學歷無關，台灣廿五到四十歲民眾，六十八％是大學學歷，比ＯＥＣＤ國家平均要高，高等教育很普遍。但仍有許多人挺民進黨，南部更是如此。南部人不是比較笨，因為連李遠哲都被騙了，現在後悔有什麼用？中央研究院院士夠聰明有學問了吧？還不是跟監察委員一樣，只會吃飯領薪水，對今日民進黨政府的倒行逆施，有說過什麼嗎？

只要用國人的稅金及政治力量控制媒體，就可以謊話說到一千遍，每件事情都硬拗。本人站台的時候，論及人民水深火熱，生活困苦，每年有十萬以上的家暴案件，虐老、虐兒萬人以上且不斷增加，總統府及行政院長居然要我道歉。

就算挾持媒體，還是有許多人民希望政黨輪替。藍營要成立特偵組，最優先的不是要查那幾十個貪腐弊案，而是某些特定媒體及ＮＣＣ（髒兮兮），如何把老百姓的錢拿去搞謊言。

老友陳文成不幸身亡，民進黨一直說是國民黨幹的，如今民進黨已執政二次、十六年，就請公布一下調查真相，也好再打藍，也讓我們這些老友有個明白。

話說回來，國民黨只會盯著賴皮寮，其他民進黨多如牛毛的惡行都不會打，競選幕僚到底在做什麼？連金刀都成鈍刀了！（作者為前衛生署長）