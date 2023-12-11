聽新聞
test
0:00 / 0:00

王文華／副手的光芒

聯合報／ 王文華
股神巴菲特的合夥人查理．蒙格過世。路透
股神巴菲特的合夥人查理．蒙格過世。路透

王文華
王文華
股神巴菲特的合夥人查理．蒙格過世了，高壽九十九歲。

他寫過一本書，中文叫《窮查理的普通常識》。他當然不窮，富比世雜誌估計他的身價有廿六億美元。

但他真正的財富，並不是這些錢，而是另外三樣東西。

第一是他進退自如。在巨人面前，他甘拜下風。書名叫《窮查理的普通常識》，是向美國國父之一班傑明．富蘭克林致敬。富蘭克林每年都會出一本年報，叫《窮理查的普通常識》（理查是富蘭克林的筆名）。

蒙格的退讓，特別表現在巴菲特面前：「我不介意當巴菲特的副手。我通常很強勢，但如果對方罕見地比我強，我就當配角。」

蒙格雖然戲分較少，但可能才是真正的主角。巴菲特在談到兩人打造的控股公司波克夏．海瑟威時曾說：「蒙格是建築師，我只是承包商。」巴菲特的長子也說，他老爸是世界上第二聰明的人。

蒙格卻總把光環讓給巴菲特，甘願站在他的陰影中。每次股東大會，董事長巴菲特滔滔不絕之後，輪到副董事長發言，面對三萬名熱情粉絲兼股東，蒙格只說了五個字：「我沒有補充。」

人前，蒙格退。人後，蒙格進。巴菲特稱蒙格是建築師，因為蒙格決定了他們公司的走向。巴菲特早年的投資策略是找「雪茄屁股」（沒人要的低價資產，可以最後再吸一口），蒙格引導他改找「偉大而價格合理的公司」。蒙格曾對巴菲特說：「華倫，想想看，你會同意我。因為你很聰明，而我是對的。」

蒙格和巴菲特的第二項財富，是有彼此這位截然不同、卻又互相尊重，完全信任的夥伴。巴菲特是民主黨，蒙格是共和黨。巴菲特住在內布拉斯加州，蒙格住在加州。巴菲特捐出財產，蒙格沒有跟進。這些不同，沒有影響他們的夥伴關係。

兩人對彼此的信任，延伸到對旗下的經理人。波克夏．海瑟威的子公司共雇用卅七萬人，總部卻只有卅個人。為什麼不需層層監控？蒙格在二○一四年股東大會時曾說：「我們仔細選人，然後過度信任。」過度信任的胸襟，同時又找得到能被過度信任的員工，是最大的財富。

蒙格的第三項財富，是舉重若輕、自我調侃的幽默感。「快樂的祕訣是降低期待。我老婆跟我結婚，就很快樂。」九十歲後，他視力不好、困在輪椅，卻仍然積極參與公益事務，「我身體差很多，但懂得應付，目前為止還過得去，但性生活就不行了。」

九十九歲的智者，怎樣詮釋人生？蒙格曾在股東會上說：「別羨慕別人，別藏著恨意，錢別花太凶，遇到麻煩時仍保持開朗。做個可靠的人。只跟可靠的人打交道。」

老生常談？是！容易做到？難！蒙格最大的財富，是用這些黯淡的原則，活出了光芒。（作者是作家、網路媒體《創新拿鐵》創辦人）

巴菲特 股東會 波克夏

延伸閱讀

美債ETF漲聲響起！專家：坐等明年降息賺價差 可挑「這種債」

巴菲特好友查理．蒙格辭世！ 專家：「這七句金言」至今對我仍非常受用

孟格與巴菲特的傑作 投資蘋果報酬率高達379%

巴菲特戰友 波克夏副董事長孟格99歲辭世

相關新聞

王文華／副手的光芒

股神巴菲特的合夥人查理．蒙格過世了，高壽九十九歲。

魏國彥／COP28迎來能源結構調整

一場長途旅行，出發的時候你身上有六萬塊錢，走著走著，已經花掉了五萬元，身上只剩一萬，你還夢想著前方的美麗風景，盼望著柳暗...

闕志克／社群媒體在青春畫下的陰影

今年五月，美國國家衛生局長在一份正式建議報告中宣布：「有足夠的證據顯示，社群媒體可能對兒童和青少年用戶的心理健康和福祉造...

盛治仁／美好人生 關鍵在良好人際關係

最近閱讀了一本根據哈佛大學歷時八十多年的跨時代研究所寫成的書《美好人生》，覺得對現階段的自己很有啟發。這份研究從哈佛的二...

王建煊／王老先生講故事之412：說禮貌的話 講讚美的話

品德教育是學校敎育的重要一環，其中一項是「説禮貌話」。簡單説，就是希望學生能彼此打招呼、並向師長及來賓問好。這看起來很容易，卻需二、三年的時間，才能形成風氣。

葉匡時／我們該怎麼選總統？

明年一月的總統大選呈現三腳督，各方對於該選誰有很多的討論，我想從國際卓越企業遴選執行長的視野，佐之以美國開國元勳富蘭克林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。