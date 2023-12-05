王道係緣於春秋戰國時期由儒家思想代表人物孟子提出，談的是對當時政治領導人的治國建言。孟子所談的王道思維，是一種理想，對國家領導人的期許，但在政治現實中其理念往往難以落實。

到了現代社會，除了有政府組織外，還有營利組織（企業）及非營利組織（財團法人、社團法人），因應當前社會的發展，我提出了「新王道」，三大核心信念是「創造價值、利益平衡、永續經營」，在政治之外的領域談王道，可行性很高，也可做為大大小小組織領導人的基本信念。

其中最大的差異，在於古代政治上要實踐王道，往往由於所治理的國家都有實際的領土（地域），政治領導人是沒有辦法自己選擇利害相關人，人民一旦遇到好的領導人，則可以過幸福安樂的生活，但一旦遇到不好的領導人，就只能靠革命來推翻國家領導人。

而現代組織的領導人，不管是企業或非營利組織，沒有領地的問題，不僅可以鎖定特定的範圍來長期經營及服務所有利害相關者，還可以主動選擇利害相關人，讓所有志同道合的人為同一目標一起努力，進而讓王道精神得以落實。

尤其企業是以股權多寡選出董事長；財團法人則是由捐助人主導，配合社會公正人士參與監督下運作；社團法人則是由成員出錢出力為社會服務，都出自一份責任感。

反觀當前的民主政治在一人一票的選舉制度之下，逐漸對社會帶來亂象。民主政治在台灣發展多年，大大小小的選舉也不計其數，透過選舉，選贏的一方取得執政權，就可以掌握很多的權力和國家資源。

但民主政治有一個盲點，在野黨原本是要扮演監督制衡執政黨的角色，但發展至今，為了在下一次的選舉可以政黨輪替，在野黨已變成執政者施政的阻力，不論對錯在野黨都不認同執政者的政策，都要加以阻擋，以防執政者有所表現將不利在野黨的下次選舉。

這是民主政治選舉制度下所產生的一種亂象，各黨派支持者壁壘分明，各政黨所提的政策也往往是為了爭取特定支持族群的選票，而未能提出有利國家長期發展所需的長遠政策。

尤其在選舉制度下，為爭取人民選票，各政黨往往會提出許多有形、直接、現在的顯性利多政策，而不能從創造無形、間接、未來的隱性價值角度去思維，擘畫長期對國家社會發展有利的政策，因為選票往往才是政黨最直接的考量。

在美國，由於政府沒有長遠打算，不能量入為出，在不斷提高政府的舉債上限之下，造成債務利息占年度預算很大的比例，最終結果是債留子孫，不利永續發展。

面對全球民主選舉制度的亂象，我認為改變的關鍵還是在全體選民，台灣已經歷過這麼多次的選舉，選民在投票時，要選擇有執政能力、能為國家社會做長遠打算的領導人，各政黨也要提出較長期的政策方向，從國家社會的長期利益及永續發展來考量，爭取選民的認同。

至於人民也要持續強化民主素養及法治精神，才能看清這些民主亂象，尤其台灣相對於其他國家，人民的教育為更普及，言論也相對自由，在社會自由多元的發展下，更應該好好思考為國家社會的永續發展，投下最佳的選擇，相信台灣日後有機會成為全世界的民主典範。

（作者為宏碁集團創辦人／智榮基金會董事長）