陳冲／同樣魔鏡 境界不同

陳冲

最近有政治人物,舉白雪公主故事中的魔鏡為例,請問魔鏡如果執政黨下台,何人何黨得利最多?提問人無非是希望引發網路上「芒果乾」的熱潮。這種比喻,說實話,不論真理或歪理,都可以借魔鏡之口化為不同主張,實在沒啥意義,也欠高明,如謂其引喻失義,恐怕都還是恭維。

引述童話,勾起共同回憶,激發共鳴,本是高明手腕,但論在國際場合引用白雪公主的境界,德國經濟部長二○一三年在峇里會議的發言,最為經典。當時兩年一度的WTO貿易部長會議召開,眼看多哈回合談判又要觸礁,德國部長Herkes起身,苦心呼籲達成協議的重要性,提醒大會「不應被追憶為使白雪公主長眠的毒蘋果」(must not be remembered as the poisoned apple that sent Snow White into everlasting sleep),引起所有部長動容,不僅全球媒體報導,也是當日WTO新聞稿中唯一被引述的部長發言。而且白雪公主是德國格林童話的故事,此舉可以彰顯德國文化對世界的影響,一舉兩得,也暗罵阻撓峇里套案的其他成員國是毒蘋果,引喻童話的境界果然不同。

當然在華人社會,戰國策、左傳、世說新語中也有很多可資援引的題材,但以當局去中抗中的立場,政治並不正確,否則以當今國際現勢,不論合縱或連橫,多可信手捻來適當的案例。想到多哈回合難產二十餘年,猶記當年反對服貿貨貿諸君,言必稱寄望多哈回合,如今白雪公主依舊長睡不起,所謂CPTTP、RCEP遙遙無期,未來台灣對外貿易前景,難道還要再問魔鏡?

講到魔鏡,童話故事中還有一面更多功能的魔鏡,也就是「愛麗絲鏡中奇緣」中的穿衣鏡,英文原名為Through the Looking-Glass, and What Alice found there(跨越穿衣鏡,看愛麗絲在另一頭找到啥),本書雖不如上冊夢遊仙境膾炙人口,但知名度並不遜色。故事重點是愛麗絲穿越穿衣鏡後,發現另一頭世界中,不少現象與原先視為理所當然者不同,例如西洋棋的規則、書本文字的拼寫等,均與現實世界相反。換言之,through the looking-glass後,不當然沿用傳統的思維,甚至要採取顛覆性的思考,才能適應新局勢,這才是童話啟發的可貴處。

說來有趣,六年前新加坡政府在金融管理局(MAS)設立執掌金融科技的新單位時,名稱即為Looking-Glass,顛覆傳統官署取名的窠臼,從名稱就知道新加坡當局已經掌握Fintech的精髓,借用童話故事的寓意,點出數位時代不能再用石器時代的思維。最近網路上重播四十年前的黃金女郎(Golden girls)影集,對白中就出現Looking-Glass一詞,中文譯為「完全不同的看法」,精巧掌握原文的意旨。明白童話中穿衣魔鏡的意義,對今年九月間,新加坡在亞洲率先推出穩定幣(stablecoin)的法規機制,就不會感到驚訝了。

這兩年,各主要國家(包括BIS、IMF及歐盟)都紛紛就CBDC、虛擬幣、穩定幣、或其他數位資產,磨刀霍霍,投入人力物力,進行研發甚至準備發行。至於台灣,雖然還在觀望,但總算業已慢慢就VASP的議題開始聚焦(還有CBDC、穩定幣等),總統候選人如果只看到童話的表層,而沒有了解童話的深意,看熱鬧而不看門道,就枉費作者的一番苦心了。領導人的層次與境界實在非常重要!(作者為財團法人新世代金融基金會董事長)