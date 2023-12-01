陳冲／同樣魔鏡 境界不同

陳冲

最近有政治人物，舉白雪公主故事中的魔鏡為例，請問魔鏡如果執政黨下台，何人何黨得利最多？提問人無非是希望引發網路上「芒果乾」的熱潮。這種比喻，說實話，不論真理或歪理，都可以借魔鏡之口化為不同主張，實在沒啥意義，也欠高明，如謂其引喻失義，恐怕都還是恭維。

引述童話，勾起共同回憶，激發共鳴，本是高明手腕，但論在國際場合引用白雪公主的境界，德國經濟部長二○一三年在峇里會議的發言，最為經典。當時兩年一度的ＷＴＯ貿易部長會議召開，眼看多哈回合談判又要觸礁，德國部長Herkes起身，苦心呼籲達成協議的重要性，提醒大會「不應被追憶為使白雪公主長眠的毒蘋果」（must not be remembered as the poisoned apple that sent Snow White into everlasting sleep），引起所有部長動容，不僅全球媒體報導，也是當日ＷＴＯ新聞稿中唯一被引述的部長發言。而且白雪公主是德國格林童話的故事，此舉可以彰顯德國文化對世界的影響，一舉兩得，也暗罵阻撓峇里套案的其他成員國是毒蘋果，引喻童話的境界果然不同。

當然在華人社會，戰國策、左傳、世說新語中也有很多可資援引的題材，但以當局去中抗中的立場，政治並不正確，否則以當今國際現勢，不論合縱或連橫，多可信手捻來適當的案例。想到多哈回合難產二十餘年，猶記當年反對服貿貨貿諸君，言必稱寄望多哈回合，如今白雪公主依舊長睡不起，所謂ＣＰＴＴＰ、ＲＣＥＰ遙遙無期，未來台灣對外貿易前景，難道還要再問魔鏡？

講到魔鏡，童話故事中還有一面更多功能的魔鏡，也就是「愛麗絲鏡中奇緣」中的穿衣鏡，英文原名為Through the Looking-Glass, and What Alice found there（跨越穿衣鏡，看愛麗絲在另一頭找到啥），本書雖不如上冊夢遊仙境膾炙人口，但知名度並不遜色。故事重點是愛麗絲穿越穿衣鏡後，發現另一頭世界中，不少現象與原先視為理所當然者不同，例如西洋棋的規則、書本文字的拼寫等，均與現實世界相反。換言之，through the looking-glass後，不當然沿用傳統的思維，甚至要採取顛覆性的思考，才能適應新局勢，這才是童話啟發的可貴處。

說來有趣，六年前新加坡政府在金融管理局（ＭＡＳ）設立執掌金融科技的新單位時，名稱即為Looking-Glass，顛覆傳統官署取名的窠臼，從名稱就知道新加坡當局已經掌握Fintech的精髓，借用童話故事的寓意，點出數位時代不能再用石器時代的思維。最近網路上重播四十年前的黃金女郎（Golden girls）影集，對白中就出現Looking-Glass一詞，中文譯為「完全不同的看法」，精巧掌握原文的意旨。明白童話中穿衣魔鏡的意義，對今年九月間，新加坡在亞洲率先推出穩定幣（stablecoin）的法規機制，就不會感到驚訝了。

這兩年，各主要國家（包括ＢＩＳ、ＩＭＦ及歐盟）都紛紛就ＣＢＤＣ、虛擬幣、穩定幣、或其他數位資產，磨刀霍霍，投入人力物力，進行研發甚至準備發行。至於台灣，雖然還在觀望，但總算業已慢慢就ＶＡＳＰ的議題開始聚焦（還有ＣＢＤＣ、穩定幣等），總統候選人如果只看到童話的表層，而沒有了解童話的深意，看熱鬧而不看門道，就枉費作者的一番苦心了。領導人的層次與境界實在非常重要！（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）