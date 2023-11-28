辛翠玲／金磚擴大的發展與影響

辛翠玲 阿根廷本次大選甫於十一月廿日揭曉，出身極右自由派、有阿根廷川普之稱的米雷伊（Javier Milei）在激烈的第二輪總統選戰後勝出。力主親美的米雷伊在競選期間即提出以美元取代披索、不加入金磚等政見。選後第二天，米雷伊政府的候任外長蒙迪諾（Diana Mondino）更已公開表示阿根廷將不加入金磚，並調整其與中國、巴西的合作、重新強化該國與美國關係。雖然新政府尚未就職，但阿根廷的轉向已為金磚組織的發展帶來新的變數，也使金磚擴大再成話題。

金磚集團有三個強化全球影響力的重要路徑，一是擴容。二○一七年習近平在中國擔任峰會地主國時，初次提議擴大金磚陣容（金磚＋）之後，終於在今年八月第十五屆金磚峰會宣布，將邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等六國在明年一月入會。二是打造國際金融貨幣新秩序，建立不同於西方主導的國際規範。三是對重大國際事務協調立場、採取行動，例如日前即在輪值主席國南非的要求下，召開金磚國家緊急視訊會議，討論以巴局勢及可能的因應方案。金磚下一步，三大發展路徑各有挑戰與新局。

首先，就擴容這一點而言，金磚擴大直接影響金磚組織的整體實力與對未來的國際事務採取立場的影響力。即便排除阿根廷，擴大的金磚占全球GDP三成，世界人口的百分之四十七，整體規模仍十分可觀，特別是擴大後的金磚將包攬百分之四十三的全球石油供應，再加上中國與印度是全球第一與第三大石油進口國。「金磚＋」將是全球最大的石油貿易圈。

金磚擴容也增強了金磚國際貨幣體系的發展，特別是沙烏地阿拉伯從二○二三年開始逐步改變行之多年的石油美元政策，不再獨尊美元，以呼應金磚近年力推的本幣交易政策，再加上十一月廿日剛出爐的中、沙雙邊本幣互換協議，金磚貨幣體系實力仍在增長中。此外，由於俄羅斯持有新開發銀行近百分之廿股權，俄烏戰爭後俄羅斯遭西方經濟制裁，影響新開發銀行的信評從AA＋下調至AA。資金豐厚的沙國也有助新開發銀行對沖俄羅斯地緣政治風險。

金磚擴容亦有地緣經濟的意涵。以占百分之十二全球貿易運輸的世界經濟大動脈蘇伊士運河為例：中東石油和大多數歐亞商品運輸都需經此關鍵通路。而擴大後的金磚成員，從位於紅海入口的衣索比亞、再加上埃及與沙烏地阿拉伯，則紅海到蘇伊士運河，實際上成為「金磚＋」可掌握的內海。

再就參與國際事務而言，金磚組織訴求的全球南方、非對抗西方的立場可望延續。不過金磚會員國之間常有摩擦，此將影響其於國際事務的合作與互動。例如沙國和俄羅斯常因石油貿易政策而有衝突。金磚新成員的國內穩定性欠佳也是問題。阿根廷、埃及、伊朗等國目前仍深陷經濟危機，有根深蒂固的貧富分化、或世俗化的路線矛盾，民粹的撕裂極易發生極端的政治轉向。阿根廷全面否定建制的極右翼總統上台，就是鮮明的一例。

綜上所述，雖然阿根廷會籍可能生變，但既有的金磚擴容規模已可觀，擴大後的金磚，潛在影響力將有明顯的提升，也將更靠近其想像的多極結構、多邊主義國際新秩序。（作者為中山大學政治經濟學系教授）