王正方／知識分子淪為娼妓？

聯合國人權事務高級專員紐約辦事處主任莫基貝先生（Craig Mokhiber），在Ｘ平台（以前的推特）公布了他的辭職信：

「…加薩地區正進行一場教科書式的種族滅絕。歐洲人，族群民族主義者執行領土擴張移民計畫，已經到了毀滅巴勒斯坦原住民的最後階段。西方各國政權完全默許這種恐怖攻擊。這些政權不僅僅拒絕遵行《日內瓦國際公約》的規章，甚至於積極提供情報、經濟、武器方面的支援，還有政治與外交上的遮掩，助長以色列的屠殺行動。」

「數十年來美國和西方各政權縱容以色列，西方媒體長久刻意忽視汙衊巴勒斯坦人的人權，促成目前的巴勒斯坦種族滅絕暴行。應立即終止這種縱容與汙衊，要為人權大聲疾呼！」

Ｘ平台屬新興網路媒體，換了老闆以後言論較開放。然而在這則報導後面，Ｘ平台加了一句：「莫基貝的辭職信，是全世界及美國反猶太復國主義及伊斯蘭恐懼症增多的現象」，表示立場公平？

莫基貝先生選擇在辭職之後，才發表自己的看法；因為當下全球的主流話語權，掌控在以美國老大為首領的西方歐美眾強國手中，違背了他們的主導輿論，下場是「吃不了兜著走」！

先例甚多，曾紅極一時的好萊塢演員兼導演梅爾吉勃遜（Mel Gibson），酒駕被某猶太裔警察攔下，老梅仗著酒意，說了政治欠正確的話：「猶太人是世界禍亂的源頭…」梅先生自此在電影界被封鎖冷藏，數十年下來，差不多是整個兒的沒戲拍，沒戲演。加薩戰事開始，許多美國朋友，不慎說出自己的真心話，隔不數日就接到公司的通知：「請您另謀高就吧！」

人稱紐約時報是地球上最具影響力，聲譽最顯赫的報紙。前任社長史雲頓（John Swinton）在紐約市新聞協會的酒會上，有人請他為「新聞自由」講幾句話，然後乾一杯，他說：

「自有人類歷史以來，在美國，根本就沒有新聞自由和獨立報導這回事！你我都心知肚明，沒有人膽敢寫出自己心中的忠實想法，如果你真的寫出來了，咱們也都知道它根本登不出來。我曾每周領一筆薪水，就是要杜絕報紙上出現誠實的意見；你們也拿著好薪資幹同樣的事。我們中間如果有任何一位傻瓜，寫出來並刊登了一次誠實的意見，廿四小時之內，您就必須到街頭找工作了，我自然也不例外。」

「新聞工作者的業務成為摧毀事實、公然說謊、扭曲、誹謗、溜鬚拍馬，奉承那頭巨獸的工作；為了生活不惜出賣國家，出賣族群。你我都很清楚，在這兒為新聞自由舉杯乾杯，是多麼愚蠢可笑的勾當。我們被幕後的有錢人當作器皿、工具；他們牽動繩索，我們就是那『跳娃娃』（jumping jack），隨著繩子跳舞。所有的才華、機運、生命，統統變成那些人的資產。我們自命為知識分子，卻已淪為娼妓！」

史雲頓社長語出驚人，但絕非無由而發，一時媒體競傳。他揭穿了大財團的真面目，呈現出新聞自由的虛偽，痛斥世上媚主求生無脊梁骨的知識分子，包括從前的自己。

知恥近乎勇，千夫諾諾不如一士之諤諤。（作者為電影導演）