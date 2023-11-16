我夢想哈馬斯十月七日沒有攻擊以色列，造成一千四百名以色列人死亡以及二百多人被俘虜，這當然不是事實；我夢想以色列沒有回擊哈瑪斯，造成迄今已經超過一萬名巴勒斯坦人死亡，這當然也是妄想。

哈瑪斯攻擊後，美國部署兩個航母戰鬥群，強烈支持以色列自衛，進入加薩地區反擊的權力，但是隨著巴勒斯坦民眾的傷亡人數迅速增加，美國希望以色列考慮暫停攻擊，讓人道援助進入加薩地區，同時減少巴勒斯坦人的傷亡；以色列總理則強調，如果停火就等於對恐怖攻擊及野蠻行為投降。以色列防衛部隊的發言人一再強調，這次攻擊的目的是要剷除哈瑪斯，避免以後以色列再被攻擊。

但是當巴勒斯坦人的死亡人數愈來愈多以後，消滅哈瑪斯的目標將會變成遙不可及，因為會有愈來愈多的巴勒斯坦民眾變成哈瑪斯。這幾年的國際局勢令人愈來愈焦慮，去年二月開始的俄烏戰爭，是二次世界大戰以來歐陸發生的最大戰爭，打了快兩年沒有結束的跡象，迄今已有近萬烏克蘭平民死亡，兩國軍人的死傷人數已經超過五十萬人；以哈戰爭是五十年來以色列捲入的中東最大規模戰爭，雙方總死傷人數已令人不忍卒睹，至戰爭結束前的總死傷人數將更讓人難以想像，何況戰事還有擴及到其他中東國家的可能。

這兩個戰爭極可能是全球國家間衝突愈演愈烈的前奏。俄烏戰爭以及以哈戰爭有著高預測性的關聯性，烏克蘭和以色列都是美國在廿一世紀對外援助的五大對象之一，另外三個國家是阿富汗、埃及、伊拉克。二○○一年美國本土被恐怖攻擊後在阿富汗打了廿年的仗，期間長期援助阿富汗，希望阿富汗有一個政府可以協助美國對抗塔利班（神學士）。美軍撤出阿富汗之後，對阿富汗的援助於二○二二年即減少很多了。美國二○○三年侵入伊拉克之後，開始大量援助伊拉克，即使二○一一年美軍撤出後持續援助迄今，主要原因是幫助伊拉克政府抵禦反抗勢力。美國自從一九七八年以來，總共提供五百億美元的軍事援助以及三百億美元的經濟援助給埃及，為了要埃及與以色列保持和平，同時協助幫助其他阿拉伯國家與以色列維持和平。

阿富汗與伊拉克因與美國戰爭得到援助，埃及因與以色列多年激烈軍事衝突後得到援助。自從蘇聯解體後，一九九○年代初期美國即開始提供烏克蘭援助，目的為牽制俄國，雖然二○一四年起援助金額大幅增加，但是二○二二年俄烏戰爭爆發。自一九七○年代，儘管以色列每年接受美國數十億美元軍事援助，十月七日以哈戰爭突然發生。

這些國家不是在發生戰爭後受到美國援助，就是於接受援助後發生戰爭。近百年來美國身為全球最富有及軍事力量最強大的國家，運用財力與軍事力量主導世界事務維護自己國家的利益是可理解的，但是不論美國是否直接或間接介入，戰爭卻不斷發生。當美國的相對國力因其他國家的成長而日漸下降，使得主導世界事務的力量逐漸減弱時，俄烏與以哈戰爭的傷亡規模，是否預示未來軍事衝突的可能性與嚴重性將惡化？讓我們一起祈禱，這個惡夢不會發生！

（作者為政大財管系名譽教授）