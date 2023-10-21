魏國彥 中秋節已過，隔鄰的桂花暗香浮動，但是我不太聞得到，因為我躲在房間裡，開著空調，看電視新聞：綠島、蘭嶼、恆春災情慘重，港口的船隻消失無蹤、老樹連根拔起，電力中斷，居民開著車燈作為夜間照明……這些都與我有關，也無關，我仍過著我一樣的生活。

已經十月了，竟然還有這麼嚴重的颱風，而窗外仍然這麼悶熱，冷氣一天廿四小時沒有停過。我突然明白，我們生活在人工製造的舒適圈中–鋼筋水泥、玻璃帷幕的大廈，讓我們無感於天候變化；氣密窗封鎖了強陣風，房子不搖、窗櫺不動，颱風對於我們是一個透過大窗、透過銀幕欣賞的景色。台中放颱風假，百貨公司爆滿、KTV訂不到位子、電影院排長龍。台北大都會的小青年還抱怨為什麼颱風不來，對很多人而言，颱風帶來歡樂與休息的機會。

是鋼筋水泥和空調設備把我和大自然隔絕了。一月的時候我在客廳裡吃溫室草莓；天黑了，我進屋看電視；下雨了，我進房間；正是我們這些「好雅郎」用了更多的電，燃燒了更多化石燃料，排放了更多二氧化碳到空氣中；全球暖化，過了中秋還這麼熱，還「做大風颱」。我不怕，又不是我一個人的責任，擔心也沒用；我住在我的小確幸裡，我吹冷氣，電費還算便宜。

空調真是好，把冷氣留在室內，把熱氣排出屋外，都市叢林成為熱島。愈是全球暖化，熱島現象愈激烈，城市裡的室內與室外有兩種氣候。正是我們當中最富裕的人住在最舒適的室內、耗費最多電力、開最豪華的車、飛最遠的城市、開最多重要的會議（但沒有什麼效果，例如聯合國每年的氣候峰會，一個多月後將在杜拜行禮如儀）。

就連氣候轉型也不是公平的。歐盟碳關稅調整，今年十月一日起開始試行，美國「氣候變遷法案」（Climate Change Act）也箭在弦上，牽動全球產業鏈。資源配置將重新洗牌，產線遷移，某些工廠將關閉，移往低碳排放的地區或使用核能發電的國度，首波受到衝擊的是誰？是被辭退的工人，是他們嗷嗷待哺的家人，是廢墟般城鎮中的飯館與學校，是付不起房貸、房屋被銀行拍賣而流浪街頭的中年「魯蛇」。氣候危機一方面毀了低窪處的家戶、土石流沖毀的村落；另方面，無聲地、絞肉機般地折磨一個個跟不上形勢變化的國家、城鎮，以及那裡的人與家庭。

杜甫的詩：「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，自古以來惡劣天氣折磨的就是底層民眾。上焉者，江樓上，紅爐對擁，暖酒入喉，遙看「孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪」，美則美矣，天寒地凍中的老翁有誰憐呢？

此刻全球暖化愈形嚴峻，世界上有很多窮苦人將因為新的全球氣候治理措施而遭劫受難，如同氣候抗議青年代表、瑞典女孩童貝里宣稱：「不公平及不正義已經是氣候危機的核心問題」。室外氣候變遷，室內安全恰適；一牆之隔，貧富之間，「榮枯咫尺異，惆悵難再述」！

（作者曾任行政院環保署署長）