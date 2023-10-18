馬凱／一甲子鑄成大錯 今日反噬

中國大陸經濟陷入困境。房地產市場崩跌，迄今仍難止跌，拖累其總體經濟近三成；出口連月衰退，對生產、投資乃至消費打擊沉重；少子化、老化加速進行，使人口紅利消失，人口負成長。撲天蓋地的重重打擊，讓經濟完全失去過去卅多年的光彩與活力。

這倏忽而來的打擊，震動全球，紛紛揣測肇致的原因，及未來發展。深入探究，這一切均非突發的意外變化，其實一切都是中共政權一甲子埋下的禍根，如今殘酷地呈現在我們面前。

以兩位數成長全球數十年，不僅傲視群雄，而且其巨大量體成為全球經濟火車頭的大國，其主政者必精明強悍，迥出群倫；但恰恰相反，這群用槍桿子奪政權、靠槍桿子治國的烏合之眾，對經濟一竅不通，一甲子接連犯下巨大錯誤，導致今天的惡果。

初獲政權伊始，志得意滿的領導者即妄圖一步登天，推出大躍進、三面紅旗、土法鍊鋼等等好大喜功、荒謬絕倫的政策，導致經濟癱瘓、數千萬人飢餓而死，到六○年代方才止歇。而同時推出的人民公社則導致農民怠於生產，靠大鍋飯共同貧窮，更到八○年代初才廢止。而始於一九六六年的文化大革命令全體人民陷入瘋狂鬥爭飽受摧殘十年之久。一個初建的政權卅年間不斷遭受如此折磨，元氣豈有不大損之理？

文革甫結束，新掌權的改革派以鄧小平、胡耀邦、趙紫陽為首，順應安徽人民為苟延殘喘祕密進行所謂大包幹的承包責任制大獲成功，四處蔓延，而由官方接手名之曰農村經濟改革，農產大增，為經濟注入活水；然後順勢推向工業部門，展開規模愈來愈大的改革開放。

然而由於極權領導者昧於市場經濟的真正精神，又習於牢牢掌控手中權力，尤其在半吊子開放創造愈來愈大的經濟利益時，手中權力的經濟價值更無限升高，這個半吊子經濟遂成貪汙腐化的溫床。隨著嗜利如命的江澤民政權上台，更藉此籠絡各級官員，狼狽為奸，貪腐濁流乃肆無忌憚地流竄每個角落。

與此同時，視人口為沉重包袱的鄧小平推出一胎化政策，後繼者卅年不改，終於造成嚴重的少子化，人口減退。卅年來人口紅利推動的高成長率，也隨之一去不返。變本加厲的是，在世界工廠邁向高峰時，汪洋為首的高官高呼「騰籠換鳥」，全力將加工出口業摧殘殆盡，二○一○年之後即逐漸消失，也折斷了大陸創造奇蹟的翅膀。

為了接替世界工廠支持成長，大陸開始大力扶持房地產業，並放縱地方政府圈地與廠商勾結牟利；導致膽大妄為的廠商，用極高槓桿全力衝刺，形成一片通紅的房地市場做為最有力的新支柱；但也創造出巨大的泡沫，隨時可能爆發。

習近平上台後針對前朝的大弊下手整頓。全面肅貪，被譏為藉機清除反對勢力；但貪腐既已病入膏肓，抓再多人也無濟於事。二○一六開放二胎，五年後開放三胎，但積重難返，亦是枉然。二○年為導正房地產市場，制止過度擴張、高槓桿化，畫出三條紅線；恆大首先崩跌，其後碧桂園等也落馬。同一時間，高唱「大國崛起」，「中國製造二○二五」刺激美國川普總統以高關稅、禁止進口等全力壓制中國發展；拜登更變本加厲，以「小院高牆」等等全面封鎖其科技發展，並在美國及其盟國掀起反中情緒，大陸出口乃飽受打擊。

回首過去六十年，大陸經濟陷入今日困局，只是為時甚晚而已，自取其咎，奈何，奈何！（作者為經濟評論者）