廖元豪／大學師生戀可管，但不能亂管

廖元豪 在#MeToo事件此起彼落時，行政院突然推出「性別平等教育法」修正草案。其中最惹人注目的，是它號稱規範了「師生戀」！筆者支持由各大學自主規範師生戀。然而細看草案，卻發現有諸多考量不周之處。若匆忙通過必然會是災難！以下三點疑慮，請有關機關細思。

一、合憲性爭議：用法律來管大學中所謂的「師生戀」，首先會碰到兩個憲法問題：

第一，司法院釋字七九一號解釋曾以保障「性自主權」為由，將刑法通姦罪規定宣告違憲。大法官認為「性自主權與個人之人格有不可分離之關係」，因此法令規定「對性自主權之限制，是否合於比例原則，自應受較為嚴格之審查」。一旦把性自主權拉高到這個地步，相關法令稍有瑕疵就很容易被宣告違憲。草案如此粗陋，要活過憲法法庭的審查恐怕不容易。

第二，在大學內部的教學、學習事項乃是大學自治範圍，原則上應由各大學自行規範，國家法律不得過度干預。然而，草案卻以非常含糊的定義將其定位為與性侵、性騷擾相當的「校園性別事件」，並授權教育部訂定拘束全國各校的防治準則。對比起美國以各大學自主考量、並各自訂定內容多樣且反映特色的規範來看，這樣從上而下的介入恐怕也有過份干預大學自治之嫌。

二、定義不明、概念混淆：要管理所謂「師生戀」，最困難的就是定義與範圍。何謂師生「戀」？它與「性關係」有何不同？怎樣的「戀」或「性」是可以管的？又，「師生戀」中的「師生」範圍為何？師生戀是僅在「修課」或「指導」範圍內受到限制？研究生擔任大學部教學助理，可否與教學對象暗生情愫？兩人先有性關係或情侶關係，之後才成為師生關係，是否也要受到處罰？…這些複雜的問題，勢難用簡單的幾個法律條文規定清楚，甚至也很難期待由教育部統一訂定標準。

目前草案對以上這些爭議並不能有效區分，而且概念十分混亂。它不敢如同美國各大學直接限制「性關係」、「戀愛關係」，而是使用「有違專業倫理」一詞。問題是，教師如果「有違專業倫理」，本來就應該受到規範甚至制裁，何須此處規範？如果涉及教學指導關係，又在性方面違反倫理，那絕大部分都已經構成「性騷擾」，這個規定有何新意？

如果要有師生戀禁令，該處理的就是師生自主、合意、自願，且無交換利益的「兩情相悅」性關係或愛戀關係。這是它與「利益交換型」性騷擾最大的不同之處，也是須認真處理之處。草案不敢面對，卻去規範原本由性騷擾、專業倫理就可處理的問題，反而造成概念混淆。

三、風聲鶴唳，傷害師生互動：草案的定義範圍不清不楚，卻比照性騷擾、性霸凌，均列為應通報並調查之「校園性別事件」。這麼一來，任何教職員只要「知悉疑似校園性別事件」，都必須在二十四小時內通報，並且立即啟動性平調查機制！如此規定，從此別說男女師生不敢單獨討論請益，在多元性別時代，即使同性、多人共處，仍會惹起爭議。這一來，性平委員們疲於奔命，教授也乾脆避得遠遠的，上課教書下課走人，學生想問問題一律謝謝再聯絡。

在當前的性平法「知悉」、「疑似」的通報要件下，已有不少教師覺得是白色恐怖，進而選擇明哲保身，少與學生在課外接觸。如果依照草案，把模糊不清的「與性有關之違反倫理」也納入絕對通報與調查範圍，這種寒蟬效應恐會讓師生關係進入冰凍期！「師生情誼」一詞也將走入墳墓。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）