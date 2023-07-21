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王建煊／王老先生講故事之334：值得吵嗎 ?

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
值得吵嗎 ? 示意圖(ingimage)
值得吵嗎 ? 示意圖(ingimage)

「已經十二點零五分了，你在幹甚麼?」太太氣嘟嘟的抱怨丈夫出門太晚了。

路上堵車怎麼辦？

「三點多鐘的飛機，妳急甚麼?」丈夫不以為然的說。 「路上堵車怎麼辦？」

「再怎麼堵車，三個鐘頭也夠了!」兩個人就這樣一路吵，然後冷戰不說話，走上泰國八日遊之路。八日遊非但沒有達到舒解身心壓力的目的，且使心情更加鬱悶，旅遊費白花了。

有次夫妻倆開車到朋友家去吃飯。

出門就吵架

「六點二十分了，你在摸甚麼?」太太坐在駕駛座上，用怒氣的眼睛及聲音抱怨。

「很近!半個小時就到了。」「半小時 ! 今天是星期五，會堵車，準會遲到，每次出門，總是摸來摸去的，有什麼好摸的！」

「有什麼好摸的！中午吃的菜就隨便擺在桌子上，晚上回來準會餿掉。找保鮮膜蓋好放冰箱，保鮮膜又不知被你放到那裡去了。說我喜歡摸，妳菜要是放好了，我還會摸嗎?還怪我！」

兩個人就這樣一句來一句往的爭到朋友家，氣色當然難看，說話音調也有問題，朋友察顏觀色，當然知道有問題，但也不敢說什麼，只好強顏歡笑的努力打開沉悶的氣氛。

歡聚草草了事

一場期待已久的好友聚餐，最後草草了事。

值得嗎？守時是重要的，但莫須有的恐懼怕遲到似乎也沒有必要。為了一點小事，讓美好的事，破局於始！當然不易圓滿收場。

時間管理不同

想要糾正夫妻間不良的時間觀念，包括不重視時間效率，出門拖里拖拉，然後恐懼遲到，要提早出門，必須要有技巧。如果以抱怨的方式，責怪對方，希望對方能配合自己的習慣，往往事與願違。

前面這對夫妻已結婚三十多年，這樣不愉快的事，仍是經常發生，許多本應十分愉快的節目，都因為很小的事變成苦難的收場，值得嗎？

為什麼幾十年了，一而再的發生，雙方就是沒有辦法加以改善呢？ 這是沒有能力？還是沒有意願？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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