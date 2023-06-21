廖元豪／大學「師生戀」該管嗎？怎麼管？

近日來台灣版#MeToo崛起，性騷擾指控不斷冒出，讓人心痛心疼之至。而大學教授與學生發展戀情甚至性關係，是否構成性騷擾或違反學術倫理，也成爭議事項。

大學生已是成年人，所以大學教師與學生的戀情乃至性關係，都是大法官釋字七九一號解釋所稱的「性自主權」，受到憲法第廿二條的保障。但大學教授與剛成年的學生，具有硬性的權力關係（指導、教學、評分等）以及軟性的輔導管教關係，甚至還常有著某種精神崇拜的可能。在這樣的結構下，師生間的戀情關係與性關係，是否該受到較嚴格的限制？

以台灣民情，大部分人應會同意師生戀應嚴加限制。但目前的法制卻存在盲點，使得管理很困難。最嚴重的就是規範不明。各大學對師生戀，幾乎都欠缺具體明確的禁止限制規範。在聘約上只約定與學生「不得發展有違專業倫理之關係」，各校的教師倫理規範多半也僅規定「不得性騷擾」。這些規定顯然不夠明確，例如，沒有指導關係的師生發生合意性關係，也「有違專業倫理」嗎？兩人在成為師生之「前」如果就是情侶也違規嗎？性騷擾必須構成「利益交換」或「敵意環境」才能成立，師生戀是否也有同樣的條件？社會學系教授不能與同系大一學生上床，但可與機械系博士生談戀愛嗎？

加上這些年來許多傳統的性倫理都在解構中，釋字七九一號解釋讓性自主可以在刑罰領域突破婚姻忠貞義務，甚至在解釋理由書還指出性自主權與人性尊嚴密切相關，其地位已超越婚姻的社會功能。文藝影劇小說作品以師生戀為題材（不一定是大學，如日劇「魔女的條件」，金庸名著「神鵰俠侶」等）者亦所在多有。如果沒有紮實的法理基礎加上明確的限制規定，這類事件還是有可能發生；而某些不肖教師更習於利用這種文化與地位的槓桿，避開「性騷擾」與「性侵」的法律界線，一再於校園獵食，造成校園安全問題。

要說性自主甚至性氾濫，美國應該遠邁台灣。但美國各大學也在廿一世紀起注意到師生戀與性騷擾的灰色地帶，紛紛訂定較為明確且嚴厲執行的倫理規範。鑑於規範的可行性及尊重個人自主權，各校規定還是有些差異。例如耶魯大學「師生自願關係政策」就規定，教師與大學部學生絕對不可以有「性關係或情慾關係」，但對老師與研究生的關係禁令，則限於有教學、指導或其他責任關係者。密西根大學規定得更細緻，將「性關係、戀情關係、情慾關係，與／或戀愛約會」關係都納入，對大學部學生與研究生也跟耶魯做出類似區分。但密西根大學規定在特殊情況下（主要是先當情侶才成為師生情況）可向校方申請「許可」。

我的母校印第安那大學則採取「揭露並適當處理」作法：只要有（或曾有）師生間的性關係或情慾關係，一律應申報，並由主管規定處理計畫（迴避是最起碼的要求）；未依規定揭露、申報，或不遵守處理計畫，即構成懲戒原因。每個學校的規範，都遠比我國大學詳盡，也反映出各大學的政策與哲學。

明明在師生戀議題上，台灣比美國更「民風淳樸」，但我們的大學卻鮮少作出明確規範。或許因為我們有尊重教授的傳統，覺得把「師生性關係」放在聘約或倫理規範中，有著冒犯的感覺。然而，模糊的規範難以操作，也會給部分師生踩線、試探的動機。說清楚講明白，反而是保護師生，維護校園倫理的最好方法。（作者為政治大學法律學系副教授）