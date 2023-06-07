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王建煊／王老先生講故事之308：愛不能只在舌頭上

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
愛不能只在舌頭上。 示意圖(ingimage)
愛不能只在舌頭上。 示意圖(ingimage)

西方人嘴巴比較甜，對太太總是甜心、親愛的、我愛你......等不離口。有次先生回家，對太太說:「親愛的，我愛你，我們離婚好嗎 ? 因為我跟另外一個女人似乎更談得來。」

只在口舌示愛

談離婚時，嘴裡還掛著「親愛的」，這種親愛的，已經沒有任何意義，與叫陌生人「喂!」沒有兩樣。聖經上說:「愛不能只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。」聖經上又說:「當我們看見別人吃不飽穿不暖時，我們不給他們吃的或穿的，只是嘴上說:『願你們吃得飽穿得暖，快快樂樂的去吧。』那又有甚麼用呢」

從前我在選立法委員時，有些朋友握著我的手說:「祝你高票當選。」我說:「謝謝。不過，光說祝高票當選，是沒法高票當選的，你們要幫我去拉票才行。」也就是說，要幫我，總要有行動，不能只是在嘴上祝來祝去，那是沒有用的。

禮貌性的祝福

許多參選人，選前估計有好幾萬票，最後只得了幾千票，差距甚大，其原因是他把很多人口頭禮貌性的祝福都當成他的選票，焉有不失敗之理。

有個房子失火，許多人圍觀，一個老婦人聲嘶力竭的哭著，請年輕力壯的人，進去把她的孫女救出來。但是大家你看我，我看他的，沒有一個年輕力壯的人願意進去。有人跟老婦人說:「不要急，救火車就要來了。」有人說:「妳孫女可能已從後面逃出去了。」也有人說:「我們為妳禱告。」

火勢愈來愈大，仍是無人進去，最後女孩父親趕回來了，奮不顧身的跑進火場，救出了女兒。

愛要有行動

愛不能只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。

我雖然只有一個饅頭，但我願意給你咬一口，我雖然只有一塊錢，但願意分五毛給你，這才是了不起的愛。而不是說，等我有剩餘饅頭時一定給你一個，或是等我房貸付清後再來幫助你。這些見死不救，徒有口惠而無行動的愛，都不是真正的愛。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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