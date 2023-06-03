朱宗慶／共好與共感──百人木琴音樂會

朱宗慶 經歷兩年、因疫情而一再延後的「百人木琴」音樂會，終於在疫後的第十一屆台灣國際打擊樂節（TIPC）壯闊登場。匯集全台灣一百位優秀擊樂家與五十二台馬林巴木琴，不僅是耳朵與眼睛的震撼，更凝聚了台前幕後所有參與伙伴的共好精神，所帶來的「擊」致感動也是極具渲染力的！

「百人木琴」是相當難得的演出形式，放眼全球皆屬罕見。世上首次百人木琴的演出，是美國木琴演奏家穆瑟（Clair Omar Musser）於一九三三年登高一呼完成；一九九八年，知名木琴家果登史導特（Gordon Stout）與包柏貝克（Bob Becker）也曾共同策畫了一次創紀錄的馬林巴交響樂團演出。二○○六年第五屆TIPC，與我交情甚篤的果登史導特來台，於是我們藉此機會將百人木琴搬上了國家音樂廳的舞台，這是全亞洲的第一次；此後樂團於二○一一年、二○一六年都曾舉辦百人木琴音樂會。原本要在二○二一年舉辦第四次百人木琴，因疫情兩度延後，直到今年才順利演出。

這樣一個編制龐大的音樂會，事前準備工作的複雜度很高；從籌措經費、搜尋樂譜，尤其是樂器的調度和組裝，到人員的集結與組織，這麼多台木琴要從哪裡來？在舞台上如何分配聲部？百位打擊樂家要從何找起？如何聚在一起排練？這些都是無比浩大的工程。

而在國際打擊樂家口中是「擊樂重鎮」的台灣，數十年來已奠下了厚實的打擊樂基礎；不但學習打擊樂的人口多，擁有木琴的人口也不在少數，木琴技巧優秀的演奏家更是一棒接一棒，這些都讓世界羨慕和驚訝。也正是因為這樣的基礎，夯實了百人木琴音樂會發展的條件。

記得剛開始舉辦時，為了湊足台上的木琴數量，許多學生與老師都貢獻了他們家的琴；而在台上演出的擊樂家，也從最早期的十個打擊樂團，到現在代表台灣的新生代擊樂家，他們都是這塊土地醞釀出來的好手，藉由音樂會讓大家齊聚一堂，也在疫情過後凝聚台灣打擊樂的向心力，讓世界看到台灣打擊樂的能量。

如此工程浩大的百人木琴音樂會，辦完後腦袋總浮現「到此為止」的想法；然而，每一次能夠與志同道合的夥伴聚在一起、分享音樂，那樣的感覺非常令人感動。而「百人木琴」震撼的視聽效果，也會讓在場的所有人留下難以忘懷的感受，因著這份觸動，我又一次次辦下去。

許多人對我說，百人木琴音樂會創造了奇蹟，甚至挑戰金式世界紀錄，但我對這些都沒興趣；我舉辦的最大目的是「共好」，希望讓更多人參與，而每個人都是這場音樂會的「主場」。舞台上，各個世代的打擊樂家，從不熟識到彼此有了默契；在同樣的呼吸節奏中，精準地敲擊出同一串節奏、同一個音符，令人摒息與感動，也象徵著打擊樂在台灣的傳承、團結且茁壯。

當然，「百人木琴」的感動，絕對不是只有台上演奏的一百人就能做到，作曲家與行政同仁、樂器與物流廠商、音樂廳及打擊樂節工作人員、還有參與音樂會的每位觀眾；在國家音樂廳優美的音響下，我們彼此不分你我，將這份共同凝聚的力量傳遞出去，這才是台灣的奇蹟！也希望讓這份「不可能中的可能」，為疫後的台灣帶來更多溫暖和勇氣。（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）