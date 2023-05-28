辛翠玲／G7抗中之路的探索與調整

辛翠玲 甫落幕的廣島G7峰會在聯合公報裡，提出去風險（de-risk）、不脫鉤來應對中國問題。頓時，「去風險」成為國際間的熱門關鍵字。事實上，去風險之說在近幾個月內已屢次出現在歐美高層的談話中。去風險、不脫鉤是什麼？可行嗎？

從字面意義，去風險一詞至少有兩種解釋。第一種去風險概念，強調封鎖與排除風險來源。例如金融機構為反恐與防制洗錢，終止並凍結任何可能涉及不法的帳戶；此類去風險概念，易與脫鉤劃上等號。第二種是，今年三月歐盟執委會主席范德賴恩將此名詞用於歐盟對中國政策，主張分散依賴、降低風險，認為對中政策不宜非黑及白。雖然語意模糊，但其欲藉此強調與脫鉤有別。脫鉤是極端的互不往來、保持距離、以策安全；而去風險則認為該保持往來，但不依賴單一國家。至於G7版的去風險，認知經濟韌性需要去風險和多元化、不與中國脫鉤的說法，較近似第二種解釋。

從脫鉤到去風險，何以G7有此調整？推測可能原因之一，藉以強化G7內部凝聚力，化解分歧。不可否認的是，近期在歐洲大陸，質疑美國抗中做法的聲音漸起，法國總統馬克宏即為代表。此時調整激烈脫鉤路線、改採較溫和、中性的去風險，既有助整合，也不得不為。原因之二，亞洲國家在國際間的政經勢力漸起。諸多亞洲國家已在區域裡、國際間對話場域，明白訴求和平反戰，呼籲大國角力當有所節制；對美國在內的G7不無國際輿論壓力。原因之三，管控衝突、緩解與中國的關係，可避免陷入零和或戰爭，維持與中國接觸和溝通有其必要。一言以蔽之：調整路線，符合G7國家的利益。

那麼，去風險概念將如何被運用？一個可能是，去風險或將允許各國採較為彈性務實的中國政策。相較於脫鉤，去風險可能讓G7國家得以根據不同情況、按議題風險等級，採取不同應對策略。換言之，日後不無可能出現的狀況是，G7國家一面堅持民主、人權與安全，反對專制獨裁、對中國施以壓力，一面在氣候治理、公共衛生、一般商業等議題與中國對話並積極合作。從這個角度來說，去風險或許能讓過去幾年間，西方國家逐漸走向僵化的意識形態外交得以稍緩。

不過，最重要的問題是，去風險真有助改善西方國家與中國的關係？就此，答案未必那麼簡單。當歐美各國陸續拋出不與中國脫鉤的訊息、美國總統拜登甚至明示與中國關係很快就會改善的同時，近年來美國大力布局的晶片禁令，卻隨著荷蘭、日本相繼加入，逐漸完成對中國的聯合圍堵。一面是更嚴峻的禁令、另一面卻是放緩的訴求：不再非黑即白的去風險，是兩手策略？不難理解，何以中國對歐美的去風險之說存疑，並視其為脫鉤的同義詞。日前中國外長秦剛在與德國外長會面後的記者會中，即特別提及，中國關注歐盟對中國的「去風險」，是否以去風險之名行去中國化之實。

無論如何，去風險是G7國家在過去幾年大國角力困局後的調整。透過不甚清晰的去風險，西方國家試圖兼顧利益與價值，尋找與中國的競爭與合作之道。不論是刻意模糊或未臻周延，這些探索都是必要的。（作者為中山大學政治經濟學系教授）