王文華／家有「法拉利」，為何開「喜美」？

王文華 有時候，「夠」，比「多」，更難。

聊天機器人正熱。ChatGPT去年十一月推出，引起風潮。四個月後，Google推出「Bard」，市場卻反應冷淡。使用者表示，答案沒有ChatGPT精準。

Google執行長接受訪問，表示預期到這種反應。他說Google要做「負責任的AI」，「不在乎誰跑第一，而在乎把事做對」。他強調由於聊天機器人常給錯誤、偏見的訊息，所以「Bard」並沒有接上Google最強的模型，Google希望觀察使用者的問題和「Bard」的答案，確保不出大錯，再逐漸升級。

他比喻：「我們現在是用一輛改裝後的『喜美』，對抗別人的超跑。但這輛『喜美』在很多問題上，已經表現得和超跑一樣好！」

這是深謀遠慮，還是公關說詞？但因為Google是「生成式AI」的先驅，三年前就推出過聊天機器人，所以車庫裡藏了超跑的可能性高。也就是說，他們有大牌，卻先出小牌。刻意選擇「夠」，而不是「多」。

做生意，一般做法是「多」：放手一搏、搶得先機、贏家通吃。ChatGPT就是這樣成為聊天機器人的霸主。他們當然也清楚AI的風險，立場卻是：盡快推出，讓機器人和使用者彼此了解、學習、適應。

做生意如此，做事是否也是這樣？全速前進、精銳盡出、春蠶到死、蠟燭成灰？

那就未必。ChatGPT可以這樣，因為微軟投資了卅億美元（今年又加碼百億）。一般人沒有這等資源，比較適合「先射子彈，再射大砲」。先試水溫，再挖溫泉。用簡單的實驗快速測試，無效修正，有效加碼。一下子排山倒海，反而眼前一片模糊。露水，比瀑布，更滋潤。

做事如此，做人呢？凡事說得太白、做得太過、管得太多、排得太緊，結果是累死自己、悶死別人。

所以請吃飯，不是菜越多越好。請喝酒，不是喝醉了最好。交朋友，不必交淺言深。帶孩子，不能有求必應。春蠶到死、蠟燭成灰，也許可以寫成一首淒美的詩，但用在人際關係，會把大家都搞成枉死的烈士。

我們喜歡用「多」來代表品質，是因為「多」比「夠」容易執行。工作遇到瓶頸，加班，比轉職，容易；工作一帆風順，乘勝追擊，比見好就收，容易。「多」，只要勇；「夠」，需要謀。「多」，只要快；「夠」，需要穩。「多」，只要豁出去；「夠」，需要收回來。「多」，靠執著；「夠」，靠斟酌。

當然，斟酌過頭、錯失良機的例子很多，也許Google將是其中之一。但我對Google樂觀，因為他們開的不是陽春的喜美，而是「改裝」的喜美。這表示了解事態緊急，但基於長期、全盤考量，仍選擇節制火力。科技劇變和網路風向，逼著每個人立刻出大牌，甚至喊出手中沒有的牌。這樣的時代，能大搖大擺地把「喜美」開上街，反而變成一種難以負擔的奢侈。

（作者為作家、網路媒體《創新拿鐵》創辦人）