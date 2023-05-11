劉憶如／台灣出口年增率持續負成長的警訊

繼去年第四季之後，台灣今年第一季ＧＤＰ再度負成長，且由負百分之○點四一的年增率擴大為負百分之三點○二。三天前，財政部公布今年四月份出口年減百分之十三點三，是自去年九月至今連續第八個月負成長。另外，今年一至四月出口合計較去年同期衰退百分之十七點七，為全球金融海嘯至今十四年來的同期最深跌幅。基於出口為台灣經濟成長的主要動力，出口若無法提升，台灣今年ＧＤＰ想要保二，就將會是一個很大的挑戰。

出口金額持續年減之外，出口年減地區範圍亦更加擴大。今年一至四月的出口年增率，雖然對日本有小幅增加（百分之一點二），但對其他我國出口占比最高的國家與地區，則都為負成長，例如對中國大陸與香港年增率下滑百分之二十八點五、對東協下滑百分之十四點一，以及對美國下滑百分之十五。雖說出口不振主要源於國際環境不佳，但去年九月至今，全球經濟其實維持正成長（全年平均成長率百分之三點四），但在此同期台灣出口及ＧＤＰ卻雙雙負成長，顯示並非僅是國際經濟趨緩的因素。

因此，若檢視更廣的國際貿易關係，就可發現台灣出口的問題，亦源於美中貿易戰所帶來的傷害。去年第四季以來，美國從中國進口的比例加速下滑，但同時美國自歐盟進口的比例卻迅速上升。以進口商品來看，美國對中國進口減少的品項，與歐盟主要出口的品項也恰好對應，例如歐盟紡織品及紡織服裝之出口份額，原本即已緊追在中國之後，因此美國將進口訂單自中國移轉至歐盟，除了增加一點成本之外，並沒有太大的困難。

但是當中國大陸對美國出口增速大幅下滑之際，大陸也同時減少對台灣的進口；台灣今年一至四月所有十一項主要出口貨品全面負成長，即使是紡織品等勞力密集產品，下降幅度也達百分之二十八；台灣對陸港出口的塑橡膠及其製品，下降幅度更達百分之四十。

在美中貿易較勁的過程中，台灣因此顯然未蒙其利，先受其害。尤其當美國對中國降低進口之餘，除了訂單移轉至歐盟，並也移轉至鄰近的墨西哥、加拿大、以及南韓及東協等國；但卻並未移轉至台灣（台灣今年一至四月對美國出口年增率分別下降百分之十四點四、百分之十三點七、百分之二十點七，以及百分之十點三）。若台灣不能有效因應，則當此貿易移轉擴大發酵之後，即使國際景氣好轉，台灣的出口和經濟成長也已不復從前。

尤其，作為台灣出口最大競爭對手國的南韓，雖然去年因能源進口額暴增而出現貿易逆差，但卻因加入於去年一月一日生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），因而大幅增加對日本及東協等ＲＣＥＰ成員國的出口，甚至刷新韓國出口金額歷史紀錄，更躍升為世界第六大出口國（次於中國、美國、德國、荷蘭、日本）。對照之下，台灣去年出口排名自全球第十六名滑落至第十七名；再加上目前已持續八個月的出口年增率負成長，實應有所警惕。（作者為香港北威國際集團董事總經理、台大財務金融系兼任教授）