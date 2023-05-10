洪蘭／3C產品 無法代替父母育兒

台灣現在３Ｃ產品氾濫嚴重，孩子沒有手機會抓狂，最近有個十歲的兒子因手機被沒收，用七十五％的酒精噴爸爸的眼睛，更有因為上課玩手機被沒收而跳樓，沒有手機連命都不要了。

台師大的調查發現，一歲的幼兒有六十％在玩手機，二歲的則高達九十％，而且每天玩一小時以上。先不談電子產品對眼睛的傷害（幼兒眼球尚未發育完成，神經纖維外面的髓鞘也未包完成）和造成過動注意力缺失（ＡＤＨＤ）的機率（西雅圖華盛頓大學的研究發現十個月大的嬰兒，每增加一小時的電視時間，七歲進學時ＡＤＨＤ的機率增加十％），電子產品對幼兒最大的傷害在情緒的發展。

情緒的發展需要與真人面對面的互動，從面孔表情、語氣及肢體語言的立即回饋來學習解釋情緒，電子產品是單向的，它無法做到這點。密西根大學醫學院柴嘉尼（H.Chagani）羅馬尼亞孤兒院兒童大腦的研究發現，情緒的窗口關得最早，大約五歲左右就關閉了，這時沒有學好情緒控制，以後就晚了。愛的反面不是恨，而是冷漠，當孩子的需求被忽略時，會嚴重影響他情緒的發展，而一個情緒不穩的人，能力再好也沒有人敢用。

我在捷運上看到一個推車中的嬰兒哭個不停，而她的媽媽只是用腳去踢動推車，眼睛緊盯著手機，連眼皮都沒有抬一下。後來有人受不了了，彎腰把掉落的奶嘴塞回嬰兒的嘴巴，哭聲就停止了。令人驚訝的是，這個媽媽還是沒有抬起頭來看一下她的孩子為什麼不哭了。

父母情緒的立即回應有多重要？母親若有產後憂鬱症，冷漠對待孩子，忽略他情緒的需求時，雖然才十二個月，寶寶大腦情緒迴路的發展已經不正常了。

表象基因學（Epigenetics）的研究發現幼年的經驗會深入到ＤＮＡ的層次，影響基因的開或關。有一個實驗是電擊剛出生不滿十天的小鼠，這時，只要媽媽在旁邊，小鼠的大腦不會分泌壓力荷蒙爾，因為它有礙大腦的發育；但是如果把媽媽移走，那麼小鼠的大腦立刻分泌壓力荷蒙爾出來，準備「戰或逃」。十天之後，大腦已經發育完成了，那麼媽媽在不在旁邊都沒有關係，電牠時，牠都會產生壓力荷蒙爾。幼年期父母的回應很重要，這是安全感的來源。

去年疫情時，新加坡的李顯龍總理要求老師拿下口罩教學，因為孩子需要看到老師的面孔才能學會情緒調控。密西根大學的研究發現用手機平板電腦去安撫三到五歲孩子的情緒，雖然暫時有效，但長遠來看，反而會導致孩子更難管教，脾氣發作時更為劇烈，因為電子產品取代了他們獨立調節情緒的機會，一條不常用的迴路會被別人拿去用，他們後來就不會控制情緒了。

孩子需要管教，我們是透過被人管理才學會管理自己，一開始沒有外在的控制，內在的控制也不會產生。父母不可討好孩子，父母不是他的朋友而是他的榜樣。父母必須得到孩子的尊重，因為人不會聽他不尊敬的人的話。

阻擋潮流只會被潮流吞沒，唯一應對的方式是教會孩子自制自律，紀律永遠是成功的基石。

（作者為中原大學、台北醫學大學、中央大學講座教授）