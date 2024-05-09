捷克早公開 台灣還搞封鎖

立委徐巧芯看到外交部送立法院的文件中，提到我方與捷克衛生科技院簽訂一千萬美元援助烏克蘭重建醫療計畫，質疑涉及弊案並對外公布，卻是被外交部以該文件為密件，赴地檢署告發徐巧芯涉犯洩密罪。

然而，立委馬文君揭露，捷克政府的「現代經濟外交」雜誌在三月廿六日就已公告這筆捐助計畫，收錢的國家都已公開了，我方卻列為機密，還要對立委提告。立委鄭天財也問外交部是否要求此援助列為機密，外交部次長田中光回答，「我們不能告訴它你這個要列密、你這個不能列密」。

民進黨政府到底是多看不起台灣人民，別的國家都早已看得到的資訊，只有台灣人不配看到，應該讓政府持續保密？

理論上，要防堵台灣人看到捷克公布的資訊，唯一的可能，就是建構網路防火牆，讓台灣民眾看不到外國網站，然後對進口書報雜誌加以查禁。所以，未來民進黨政府是真要這樣徹底封鎖台灣人民知的權利，還是繼續自欺欺人的禁止立委講出在國際上早已公開的事情呢？

從蔡英文升等論文保密三十年，到本次援烏事件，凸顯民進黨政府在保密選擇上的無限上綱與荒腔走板。

民主國家，除非有極不得已的理由，否則政府資訊就應該對人民公開，供人民了解檢驗，如果認為自己什麼都不需要知道，一切交給政府決定就好，那還要民主制度做什麼？立委揭露早已公開的事情沒有錯，該檢討的是濫權封鎖你我知的權利的政府。