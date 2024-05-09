賴就職演說 如何釋善意

五二○即將到來，賴清德作為「少數總統」，其就職演說的兩岸論述格外引發外界關注，雖尚不致於一言興邦、一言喪邦，但對兩岸關係，不同方案論述將產生不同影響。

檢視民選總統就職演說的兩岸論述，可謂皆是始於善意卻終於政策突變。例如大陸對陳水扁的就職演說表示聽其言、觀其行；對蔡英文的演說則表示是未完成的答卷。歷任民選總統在就職演說中皆對大陸釋放善意，最後卻以激化及挑釁兩岸關係為結束。如李登輝界定兩岸關係為特殊的國與國關係、陳水扁倡議一邊一國，及蔡英文提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，皆令兩岸關係陷入險境。

檢視賴清德兩岸路線及政策取向，至少約有三種典範可能性：

一是倡議親中愛台、統一要像東西德才叫統一、積極擴大兩岸交流與合作，如大幅開放陸生及陸客來台，並給予陸生健保及獎學金，此屬最大善意政策。

二是極端主張務實台獨，兩岸關係是國際關係、台灣不是中國的一部分，並緊縮兩岸交流及合作，此將惡化兩岸關係，陷入惡性循環及兵凶戰危險境。

三則是屬於折衷性方案，宣稱不會宣布台灣獨立，也無變更國號必要性，倡議中華民國台灣是主權獨立國家，適度開放兩岸交流與合作。宣稱遵循蔡英文的「維持現狀」，依據憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務，可謂蔡規賴隨，具有一定程度善意。

賴的就職演說，依據其台獨政治光譜，兩岸論述將介於「務實台獨」及「維持現狀」間，尚難啟兩岸協商對話。

預期賴清德就職演說兩岸論述釋放的政治善意，將不及早年李登輝訴求統一、反對台獨、認同中華民族、中國人；也未達陳水扁及蔡英文。一九九六年李登輝就職演說提出兩岸同屬中國人、中華民族、中國人幫中國人、一國兩區、追求國家統一、不可能走向台獨等政治善意的表白。二千年民進黨首度執政，陳水扁倡議「四不一沒有」，可謂是民進黨內有始以來最為寬鬆的兩岸路線論述。

陳水扁提出這些自我限制相當具體化，比較具有政治善意；後又提出兩岸共同建構「未來一中」及「兩岸統合論」，以中華民國憲法回應對岸的「一中原則」，「憲法一中」的精神呼之欲出。蔡英文則宣稱依據憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務，然此為障眼法，只重形式卻掏空實質，未明示內核中「憲法一中」與「一國兩區」意涵，其主張相對空洞化。故陳水扁釋放的政治善意比蔡英文多。

賴的兩岸論述相對激進挑釁，若能遵循蔡英文的「維持現狀」，依憲法及兩岸關係條例處理兩岸事務，可謂是蔡規賴隨，然先前賴甚少提及兩岸關係條例。若賴提遵守兩岸關係條例，不再提務實台獨，不提兩岸是國與國關係，不提兩岸關係敵對是大陸單方責任而是共同責任，如此可謂釋放些許政治善意。

賴的就職演說基調溫和，應不成問題，也將是明智之舉。問題是兩岸法理定位無法完全迴避。就職演說的兩岸論述，最理性的選擇應是走向簡約風、溫和路線，避免爭議。大陸若有善意回應，也是雙方良性互動的開始。大陸打壓只會讓台灣民選總統愈加強硬；而民選總統在兩岸政策突變，也會讓兩岸關係陷入惡性循環，最終兩岸皆是輸家。回顧民選總統就職演說所釋放善意，若大陸能善意回應，民進黨也能「莫忘初心」，兩岸和平穩定「方能始終」。