賴說牧羊 柯總召看到待宰羔羊

如果不是這句話，我們還不知道民進黨那麼冷酷無情。

民進黨立法院黨團總召柯建銘，日前一番「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣民主」謬論，面對這種冷冰冰的言語，身為市井小民的我們感到心寒、氣憤、不滿。「傷人以言，甚於劍戟」，在花蓮災民傷口灑鹽，就算柯建銘親上火線道歉也於事無補，更不是區區一百萬元捐款就可撫平傷口。

民進黨對外總是高舉「民主自由」的大纛，但言行舉止掩蓋不住視人民如草芥螻蟻的心態。甚至柯建銘自己說出的話仍不認帳，信口雌黃，胡扯「發言不夠精準造成誤解」、「國民黨抹黑攻擊」、「因為地震，讓法案往後延處理，好好開公聽會審查」等，殊不知說出去的話就像潑出去的水，無法收回。

準總統賴清德甫對新任內閣成員說「最大的權力就是服務，牧羊人應該有羊群的味道」。唯立院總召柯建銘像狼一樣冷血，等於將人民視為待宰的羔羊。賴清德自詡是牧羊人，難道可容忍牧羊團隊內有野狼，隨時可對溫馴的羊群大開殺戒嗎？

王建煊曾說：「一個無能的政府，處處都有待宰的羔羊，人人都可能成為待宰的羔羊。政府有義務讓人民不致成為待宰的羔羊，而選出一個有能力的政府，是我們每一隻羊的自保之道。每個人更應該擦亮眼晴，看清是非，避免成為待宰的羔羊。」

當一個政府不僅無法保護人民安全，甚至在發生災害時，執政黨要員還出來嘲諷調侃，造成災民的二次傷害，還可靠值得信「賴」嗎？至於人民是不是要再成為待宰羔羊，二○二六就可見真章。