馬習示範效應 賴須看見

近來賴清德政府的兩岸國安團隊已經浮現，海基會董事長將由鄭文燦擔任、陸委會由邱垂正主掌，鄭、邱皆是較無僵化意識形態且著重務實致用的適當人選，藉此人事任命可表達賴政府善意。然國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄及外交部長林佳龍的任命，恐已抵銷海陸兩會人事任命之善意。

大陸國台辦昨天也對海基會人事回應表示，無論什麼人擔任台灣海基會負責人，兩會協商機制能否恢復，關鍵在於台灣當局是否承認體現一個中國原則的九二共識，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實。

本月初馬前總統訪陸並舉行馬習二會，是習近平在「後蔡英文時代」對台政策的起手式，其弦外之音猶如《經濟學人》所論，習近平幫賴清德找榜樣學習，發揮示範效應，加強兩岸交流及合作。儘管兩岸對馬習會晤評價分歧，然總體而論正面評價高於負面。

兩岸學者普遍認為馬習二會引領兩岸和平發展，助力打破兩岸僵局，釋放對台和平交流信號。同時，也強化中華民族在台灣的話語權，印證九二共識是兩岸維持和平重要因素；民族文化可化解兩岸危機；凸顯中華情懷及對台灣安全關注；轉移分散大陸社會對台獨的高度不滿，緩和兩岸關係的惡化。至於各方基於不同國家利益界定、意識形態、價值觀及統獨立場，觀點分歧實屬民主常態。

反對者質疑馬習二會悖離台灣民意。台灣八成以上民眾贊成兩岸應展開對話，追求和平發展。然自蔡主政後，兩岸關係全面倒退，敵意螺旋升高，尤其是賴清德當選後兩岸更緊張對立，反映在大陸單邊行動、外交壓制、軍事威脅及經濟制裁。對陸而言，賴倡議務實台獨，更激進及挑釁。

也有反對者質疑馬習二會激化台灣藍綠兩岸路線衝突。他們認為台灣不會變成第二個香港，但恐成為「第二個烏克蘭」；在立院朝小野大之下，藍綠角力將更劇烈，終因社會動盪而引發中共犯台。

烏克蘭作為北約與俄羅斯的戰略緩衝，保持等距平衡路線最安全；當烏聯合北約及美對抗俄時，易刺激俄報復。美推動印太戰略圍堵中國，視台為戰略前沿的棋子。若要避免台海衝突，台應勿一邊倒向「聯美抗中」，而應回歸和中友美的均衡戰略。

還有人質疑兩岸人民同屬中華民族論。習倡議兩岸一家親，構築兩岸共同家園及命運共同體意識。馬則認為兩岸政治制度、生活觀與價值觀雖不同，但皆為炎黃子孫，同屬中華民族共同體。當民進黨認同國名冠上「中華」兩字，人民係屬中華民族應無疑慮。但陸委會卻質疑炎黃子孫說法，指此為中國古代傳說、神話。陸委會否定兩岸人民屬同文同種，此違反《兩岸人民關係條例》一國兩區定位。當台灣民眾具中國人與台灣人雙重認同時，最有利促進兩岸人民親善關係。

馬習揭櫫兩岸同屬中華民族，民進黨應從台灣共識轉成為兩岸共識，以利重啟對話協商。賴清德若能在就職演說中，回應兩岸同屬中華民族是台灣共識也是兩岸共識，不僅利於消弭敵意螺旋，也有助兩岸重啟對話協商。當台灣民眾秉持熱愛中華文化及振興中華民族理念，兩岸和平穩定關係架構於焉建立。

馬習二會倡議兩岸同屬中華民族，若能對賴產生示範學習效應，賴習會將從不可能的任務變成可能。