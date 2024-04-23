人權維護 不應錯置在犯罪者

新總統就任前，憲法法庭將完成死刑存廢辯論。死刑畢竟是剝奪生命權，其制度存廢涉及法律及生命權嚴肅課題，在法理上的討論，立場不同、意見有異，但都應受尊重。

反對死刑者，大抵基於人道立場，認為死刑是殘酷不人道的刑法，牴觸人性尊嚴，是一種授權過於空泛的國家權力；或死刑有不可回復性，有誤判可能，不管為了怎樣崇高的理念，都無權剝奪一個人的生命，基於自由民主憲政秩序考量，應完全禁止。

但國人普遍的觀念是「殺人償命」，每個待槍決的死刑犯都曾奪走幾條人命的前提事實，當有助於權衡；況且，我們的傳統文化相信嚴刑峻法可以嚇阻犯罪，讓良善國民得到保護。現下，社會安全網千瘡百孔，誰能為被害人討回公理正義？倉促廢死恐雪上加霜，讓整個系統崩解，社會和全體國人得承擔後果。

每個人都想實實在在地活過他的一生，希望把日子過好。因此，死刑的存廢，無須精準作知識的批判乃至專家爭勝的論辯；在社會安全喪失基本秩序的現下，國人情感的走向不是說變就能變的。在文明發展到人人都相信並尊重任何人的生命價值不容無理剝奪時，才有可能體認死刑的殘忍，朝向廢死而行。

也正因此，死刑存廢的複雜性非單純人權問題，要有整體性思考，現階段尚無廢除死刑的文化底蘊和社會風潮。大法官即便從超然高度思考問題，其決定亦恐難不會留給社會非議空間；更何況大法官的決定，本來就具有一種反多數民意的性格。人權保障及人性尊嚴的維護，應站在保護眾多善良人民身上，而不該錯置於少數犯罪者身上；如果死刑存在就會讓台灣在國際社會的人權聲譽倒退，對於那些還在暗夜哭泣的受害家庭卻視若無睹，恐怕才是人權倒退的根本。

期待這次憲法法庭理性辯論最後的共識，是開啟我們內在之光、用它洗淨雙眼，讓黑暗和負面情緒朝正面能量發展。當殺人等嚴重犯罪的發生趨近於零，達致「善治」社會時，廢除死刑自然也能成就了。