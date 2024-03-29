調漲電價惹民怨 應有補貼配套

重要民生物資與服務的價格調漲，在許多國家都會引起民眾的強烈反彈，從而導致朝野政黨的政治攻防。在開發中國家，糧食、油電等的大幅價格調漲，引發示威、暴動之事例，更是屢見不鮮。

台灣在藍綠長期對抗下，油電價格的調漲也屢屢成為政治攻防的焦點。二○○八年馬政府的油電雙漲，引起在野民進黨的強烈批評；如今主客異位，主政的民進黨擬調高電價，在野的國民黨則成了主要的阻撓力量。

台電近幾年在廢核、國際煤、石油與天然氣價格上漲，以及配合全球減碳趨勢，進行能源轉型等諸多因素的影響下，發電成本大幅上揚，但電價卻受到政府管制，以致虧損連連，必須依賴政府的鉅額補貼才能維持。依台電的估計，此次的電價調漲方案若能順利實施，將可使收入增加六二五億，即使加上政府予以補貼一千億，今年仍可能虧損一○○至一二○億。

在電價凍漲之下，台電的虧損與政府的補貼，最後都將由全體國民分攤。凍漲在國內除了增加政府的財政負擔，以及因最終受益者與成本分攤者未必相同，故存在不公平問題之外，更重要者還有低電價對節能減碳造成負面影響。又在國際上，出口廠商享受的低電價，目前無異於對外國消費者進行補貼；未來在各國實施碳關稅後，則將徒然成為那些國家的碳關稅收入，無助於提高我國出口廠商的國際競爭力。 基於以上諸多理由，學者專家多主張讓電價反映成本（成本是否還有降低方法，是另一議題）；惟欲化解電價上漲引發的民怨，則有賴政府採行一些配套的措施。

目前的民怨主要有二：一是增添了一般民眾，尤其是中低收入者與弱勢族群的負擔；二是可能引發物價的普遍上漲。後者事涉央行的貨幣政策與複雜的一般均衡問題，容後有機會再討論。

至於如何照顧弱勢族群之問題，政府或可將電價調漲所增加的台電收入，以及政府可以減少的對台電補貼（這二者是政府所可減少的財政負擔之總和），暫以移轉性支出（補貼）之方式發放予這些弱勢族群，或用以調降中低收入者的所得稅負，以紓解這些族群的生計壓力與反彈。

此配套措施雖然無助於降低政府的財政負擔，但或可順利讓電價反映成本，從而去除上述凍漲引發的多項負面作用。又政府對弱勢者的減稅與移轉性補貼，未來仍可視經濟情勢的轉變逐漸調整，以減輕政府的財政負擔。