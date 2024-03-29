電價飆 究責能源政策失當

經濟部電價審議委員會決議自四月一日（愚人節）起調漲電價。在野的國民黨、民眾黨立委聯手提案通過，將於今日立法院院會提案停止調漲。筆者支持立委為民把關的立場，在釐清能源政策失當究責前，阻止調漲電價。

國營事業管理法規定：「國營之公用事業費率，應由總管理機構…擬具計算公式，層轉立法院審定，變更時亦同。」亦即，電價審議權在立法院。然而，電業法規定：「公用售電業之電價…收費費率之計算公式，由…主管機關定之。」電價審議權從立法院移轉至經濟部。因此，若不修正電業法規定，立法院即使做成「決議」，恐亦無法拘束行政機關。若此，則兩院關係將是雪上加霜。

惟，電業法亦規定：「中央主管機關訂定…電價…之計算公式『前』，『應』舉辦公開說明會；修正時亦同。」因此，值得注意：經濟部在宣布調漲電價前，其計算公式是否經公開說明？又，立法院就電價調漲，設有電價穩定與調幅限制，以減緩對物價衝擊。凡此，均涉及電價調漲之合法性與正當性，應嚴格檢視。

電價調整涉及環境、社會、經濟等層面，除反映發電的成本之外，如何兼顧弱勢族群、縮短貧富差距、維持大眾運輸、反映節能效益以及諸多環境成本，都是必須考量的因素。

環境部正在審議碳費的費率標準，經濟部卻已公告調漲電價，形成電價與碳費之間的排擠效應。嚴格來講，對於消費電力端而言，由於課徵碳費的對象多為使用電力的「間接排放」大戶，從使用者付費的角度，同時課徵電價與碳費，有無雙重課徵的疑義，也該注意。

至於「台電虧損，百姓害的？」這個聯合報二月廿二日「黑白集」的標題饒富深意，值得一讀。它的結論和筆者數年來的結論不謀而合。那就是：「台電多年無法反映成本，是老百姓害的嗎？當然不是！」「要算台電這本帳，先算蔡政府的決策！」台電身為國營事業，是電力的壟斷性供應者，卻在蔡政府執政期間，淪為違法且反科學的能源政策執行者，不僅協力推動於法無據的「非核家園」（民進黨神主牌），捨核電卻加重化石燃料（天然氣）之使用，其董事長、董監事、高階經理人明顯違反善良管理人的義務與責任，司法及監察機關應依職權究責（民刑事及懲戒）議處之。五二○就職的賴政府亦應撤換相關部會首長及增強台電（中油）公司的公司治理。

綜上，蔡總統卸任前，力推電價調漲與碳費徵收政策，雖可為接任的賴清德候任總統拆彈，卻也引爆另一波新的紛擾，迴向接任者。

歸根究柢就是蔡政府能源政策的失當以及法治的淪喪，導致治絲益棼，動輒得咎。期盼新任的立委透過積極立法矯治行政部門（包括國營事業）的違法亂紀作為，行政部門也必須重新面對嶄新的政經社環境，遵守法治，注重社會公平，為人民謀福祉。

最後，最高行政法院甫將三接訴訟發回續審，儘管並未核准假處分勒令停工，但也為停止化石燃料使用及藻礁保護迎來一線生機；企盼司法亦可從迫切的環境與氣候危機中甦醒，認真面對各類的環境與氣候訴訟，使五權分立的憲法精神日趨茁壯，以落實在台灣地區中華民國對全人類所做出二○五○的「淨零」承諾！