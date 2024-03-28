軍隊需要何種社安網？

近期軍隊發生多起自殺憾事，對於曾經從事軍隊社工的我，深有感觸；也讓人思考在軍隊場域需要何種社會安全網？

筆者擬從軍隊結構、文化現象和近期研究經驗，來提醒軍隊心輔工作（或軍隊社會工作者）要注意哪些議題？

首先，軍隊文化是個複數概念而非單一的現象。自去年開始，筆者陸續審查幾篇國際期刊，均在討論軍事社會化對軍人生活的影響。發現國內本土與國外研究存在許多鴻溝，這亦對於軍隊社會安全網之建構產生莫大影響。

例如，國內在談論軍事社會化，多是從軍隊封閉環境和威權、紀律的角度來解釋軍人的行為。相較於國外研究強調以不同從軍管道來源的家庭經社地位（例如ROTC、正期軍校生、國民兵）、（多元）性別及不同階層（如士兵、士官、軍官），來描述家庭經濟地位、性別和軍隊階層位置的交織差異性，對個人軍事社會化發展差異作影響評估，及對軍人生命歷程的風險脆弱性進行分析，可見軍隊社會安全網首要是能夠辨識潛在的風險群體。

其次，軍隊社會安全網的設計是以誰為主體？想必多數人會回答「基層官兵」。其實歐美國家的設計主要區分為領導幹部和基層官兵。何以需要將領導幹部納入軍隊社會安全網最重要一環？Jones等學者指出，領導幹部的領導行為足以影響基層官兵的彼此互動方式、風險感知及心理健康的促進與求助方式。因此所有的心理健康風險預防均以領導幹部為核心。

近期筆者一篇於《Military Psychology》的研究，透過長期追蹤，探討同伴、同事、長官等社會支持來源，能否促進個人的賦能。結果顯示，上述社會支持均無法有效提升軍事人員（軍校生）的賦能感；個人本身就擁有的能力卻可以持續獲得軍中不同來源的支持。這是一個提醒：本身脆弱的軍人並無法實際知覺到來自軍隊的支持。這更值得我們反思。

第三，如果我們的軍人無法知覺到支持，那麼個人是尋求誰的協助？建制班同儕？抑或建制班以外的同儕？研究顯示近四成的軍人遇到問題時，並不會求助於建制班內的同儕，大部分人第一個求助的對象是建制班外的同儕。這究竟是好事或壞事？好事是，這些求助建制班外的人心理幸福感最高、憂鬱感最低；此外，此群體的特性是，在求助過程中最能滿足個人基本心理需求（自主、能力、連結性）。這是未來必須重視的部分。

最後，因近期自殺憾事發生，部分立委指調查小組必須全部由外聘人員調查。筆者認為這不是重點，核心問題在於調查人員是否具備「軍隊多元文化敏感度」的調查能力。軍隊是特殊的組織文化，其軍隊文化能力和多元文化敏感度，是了解軍人心理健康議題的關鍵要素；若缺乏對軍隊文化能力與多元文化敏感度，則無法真正探究自殺的原因和現象。調查委員若不了解軍中文化、不具備軍隊文化能力，十分可能在錯誤的認知基礎上做出錯誤的理解與判斷。

綜上，軍隊的社會安全網不能僅以「軍隊結構」來思考，更要以多元文化的交織觀點和官兵基本心理需求來作為設計的藍圖。將領導幹部與基層官兵均納入，才能有效降低不適服役與因病停役人員，乃至於避免自殺憾事發生。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線