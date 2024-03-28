等闖禍了再要「教化」 為時已晚

花蓮某高工日前傳出學生霸凌事件，一名耍流氓的學生對另名同學連甩耳光並巴頭，現場沒有老師教官，其他同學只一旁觀看錄影，沒有人敢上前阻止。

校園霸凌事件層出不窮，反映青少年的偏差觀念及行為愈來愈社會化，又叫「類黑道」行徑。雖然有人不贊同這樣的用語，但幫派滲入校園、青少年逞凶鬥狠，卻是不爭的事實。

教師因零體罰政策，對劣行學生不敢管教，助長校園霸凌事件的發生；同樣，家長因兒少法的約束，在管教時投鼠忌器，也姑息縱容孩子的不端行為。

一名高一男孩開學一個月就曠課一百多節，爸爸接到學校通知質問兒子，兒子出言頂撞，爸爸出拳教訓。兒子不爽被打，告爸爸家暴，法院判刑三個月，因兒少法加重本刑規定，不得易科罰金。問題來了，兒子會因為爸爸被判刑，從此不再曠課？或因爸爸入監而心生內疚？家長擔心孩子被幫派吸收或淪為詐騙車手，出手教訓因而獲罪，那誰來替代父母的管教角色？法官？警察？誰來糾正小孩錯誤的觀念，讓他知道必須為自己行為負責。

教育固然以「愛」為本，但對乖張叛逆的小孩，如不施以必要的管教，勢難規範其不當行為。只是面對法律的究責，家長如何是好？

詐騙、暴力犯罪愈來愈年輕化，說明孩子偏差觀念及錯誤行為如不即時導正，等闖禍了再要「教化」，就為時晚矣！