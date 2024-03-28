私校招生夯 更應正視公校困境

每年三月是私立國中入學考考季，原本就僧多粥少的私校，在「龍年效應」加持下招生更顯火爆。在各種主客觀因素交互作用下，私校的吸引力已向下延伸至國中，家長趨之若鶩的景象，與少子女化、升學早已普及化的現狀，形成強烈反差。

私立學校嚴管勤教、具升學競爭力的形象，本就深入人心，升學制度大方向雖從考試入學朝向申請入學，但明星高中、前段大學的升學競爭依舊激烈，這也是私立中學的競爭優勢。在這樣的基礎上，某些私校又透過各種手段進行入學篩選，讓生源基本學力與家庭社經背景維持高度同質性，兩相加乘，更能維持特定私校升學競爭力。

然而，維持升學競爭優勢也要付出相應的成本，即使在社會壓力下，部分私校改採多元入學取代考試招生，但仍造成學生壓力向下延伸，甚至在國小中階段就必須接受高強度的超前學習；對比學區入學的公立國中，幾乎是兩個世界。

部分私校精挑細撿的招生模式，也連帶影響國小學生的適性教育，甚至造成惡性的升學軍備競賽，對國家鼓吹落實就近入學、教學正常化的教育政策，也是一大諷刺。私校除了有其自主性，在政府擴大學費補貼後也益加凸顯公共性的一面，如何以更具體的作為強化私校治理，以兼顧私校的自主性與教育公共性，同樣考驗教育部。

公立國中背負公共教育責任，既不能挑選學生，更不得拒絕學生入學。

問題是，校園環境早已今非昔比，日益增加的校園事件，緊張的親師關係與師生關係，加上對教育人員極不友善的修法方向，在在衝擊校園生態與教育人員教育熱忱，許多老師被迫選擇明哲保身，但求無過以免惹禍上身；因材施教、有教無類，也愈來愈成為難以完成的理想，這無疑是教育的一大危機。

公立學校老師普遍的困境，何嘗不是許多家長不惜捨近求遠選擇私校的關鍵？如何改善學校教育的困境，同理老師的情緒、提升教學士氣，必須成為教育政策的重點。

私校有其存在與發展的社會現實，但公立學校仍是台灣學校教育的主幹。打造普及、均質、教育機會均等、兼顧公私校發展的教育政策，攸關學校教育品質。比起對私校體系的資源挹注，各級公立學校與其教育人員，同樣值得政府關注。

期待新政府、新國會能正視公校面臨的問題與挑戰，並以具體作為讓校園生態重回正軌。