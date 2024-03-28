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如何解決學校行政大逃亡

聯合報／ 王麗雲／台師大教育政策與行政研究所教授（台北市）

初任教師就擔任行政工作，「行政大逃亡」又成為社會關心焦點。這問題討論已久，對於問題癥結及解決方式，各界都提出不少意見，玆就個人了解提出分析與建言。

一、學校行政人才培育空洞化：學校行政工作多由教師兼任，這些教師於師培期間不見得修過行政課程，實習期間的行政實習大多缺乏系統性，部分甚至淪為打雜，行政專業培育非常不足，考上正式教師後擔任行政工作，壓力大、挫折感重，應不意外，也真的辛苦這些老師了。

教學是專業，行政也是專業，對於有興趣、有能力、有機會擔任行政工作的師資生，應提供系統性的選修課程與證照（如學校行政次專長），避免不教而殺，讓有行政興趣與專業的師資生，能夠在教學之外，以行政專業服務學校師生。

二、學校行政組織架構老舊化：我國學校行政組織與數十年前大同小異，但政策與社會環境卻已大為不同，以老舊組織架構因應未來社會，運作起來當然卡卡，常見現象包括校內勞逸不均，部分「重案組」老師處於水深火熱，各單位互推工作，新興業務造成學校沉重負擔（如數據化、數位化、科技化），老師須處理非專業業務（如招標、驗收、採購），承受比以往更大的法律與道德風險等。

如何盤點學校組織架構與業務，去蕪存菁，增設必要新興職位，業務盡量勞逸均衡，使責任與專業及薪資能匹配，才能使有行政專業的老師願意投入行政工作，讓學校行政組織架構能跟上未來社會變化。

三、學校各項業務堆疊化：前幾天請學生們（均為現職教師）列出五項目前學校在執行的方案，各組不能重複，六組同學輕易地就列出卅項方案，如果有廿組同學，列出一百項學校教育相關方案，應該也不是問題。這些代表政府與社會對教育的關心與投入，個別來看，每個方案都有其重要性，合起來加到學校身上，就是學校行政不可承受之重。各級教育單位應該釐清彼此責任，給各校足夠的運作經費，留給學校根據其校務發展與教育需求選擇教育方案的空間，才不會讓各界好意的教育關注，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

學校是教育的根，行政是學校運作的骨架，有好的學校行政組織架構、人才與業務盤整，才能與老師及家長共同撐起學生的學習。

實習

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