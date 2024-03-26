台灣為何不用低價綠能

依據國際能源總署（IEA）過去幾年的資料顯示，台灣住宅用電及工業用電相較於世界各國排名屬低價。電價便宜的主要原因與政治有關，政府長期以補貼的方式讓台電維持低電價，台電營運往往必須配合維持物價穩定，比維持成本重要許多。

過於便宜的電價，並無法真實反映企業營運成本結構，根據經濟部統計處「二○二○年工廠校正及營運報告」，電費占製造業的營業支出平均百分之二，在低電價下之耗能大戶如鋼鐵、石化、紡織業等，因為毛利低，調漲電價對其衝擊大，反之，毛利高的電子業則影響小。

企業也必須藉由此次的電價調漲，體認便宜的電力不再。目前製造業平均七成的碳排放來自用電，企業在節能、儲能及提高能源效能上必須有更積極的作為，也必須重新檢視碳排放量。除了可以管控電費成本，更大的效益是降低碳排放量以提升永續力，也滿足供應鏈的要求，減少即將來到的碳費與碳稅。

「二○二三全球碳預算報告」顯示，一八五○至二○二二年的二氧化碳排放量，平均六成九來自煤、油與天然氣之化石燃料，預估比二○二二年增加百分之一點一，比疫情爆發前的二○一九年增多約百分之一點四。讓巴黎協定意圖控制本世紀末全球氣溫升幅，不超過工業革命前攝氏一點五度的目標，顯得更難達成。台灣發電量主要來源約四成二來自燃煤、三成九來自天然氣、百分之八來自核能；因此台電一年九千二百萬公噸的碳排放量，約占台灣總排碳量的三成五，是個排碳大戶，對台灣的減碳與永續發展絕對是關鍵，必須更積極的運用綠色能源來降低碳排放。

二○二二年七月，歐洲議會歷經多次爭辯，且在環保團體的激烈抗議聲中，已決議通過將天然氣與核能列為綠色能源，也納入歐盟的永續活動分類標準。此決議必然涵蓋考慮低價綠色能源、減少碳排與環境永續。

台電二○二三年提報立法院的資料顯示，自發電力每度之成本，核能一點六五元、燃氣三點七九元、燃煤四點○八元；購入電力每度之成本，太陽能光電四點八八元、風力發電七點○三元。因此在調漲電價的同時，許多民眾或是企業都會問：如果台電為反映成本必須調漲電價，在考量「低價綠色能源」與「減碳淨零」的同時，台灣的綠色能源為什麼不考慮便宜的能源？如此，方能在ESG的框架下驅動台灣的永續力，以追求經濟、環境、社會兼容且永續的願景。