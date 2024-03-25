護航陳宗彥 害賴清德背負原罪

報載監委在審查會中對陳宗彥投下彈劾「不成立」的主張，以該案司法正在調查中，監院不宜先行彈劾。但司法偵辦與監院行使監察權本質上並無衝突，就算司法上無罪，也不代表沒有行政違失；即便司法案件無罪定讞，但最終彈劾成立的官員，也不乏先例。

陳宗彥因公務免費接受性招待，有實證可稽達八次。此案證據如此明確，監委竟然可以違反良知，舉出似是而非理由，嚴重違反一般人經驗認知法則。

監委甘冒大不韙違背良知，或許自認為政治正確，認陳宗彥與賴清德準總統的淵源，輕輕放下不予追究。但此種馬屁文化實則大錯特錯，陷賴清德於不義；賴已經當選總統了，監委們卻弄得烏煙瘴氣，舉國譁然，朝野公憤，難不成賴清德就任後還會用陳入閣嗎？

再者，監委欠缺基本法學素養。「同一行為，在刑事偵查或審判中者，不停止審理程序」，此即所謂「刑懲併行原則」。「但懲戒處分牽涉犯罪是否成立者，懲戒法庭認有必要時，得裁定於第一審刑事判決前，停止審理程序」（公務員懲戒法第卅九條第一項）。陳宗彥如由監察院通過彈劾後，將再移送懲戒法院作適法之處分，係屬公務員之司法行政處罰；即刑事偵辦與監委懲戒程序並不衝突，監委竟然可以「司法正在調查中，監院不宜先行彈劾」為由，真是豈有此理！

監察院顛覆國人是非評價，自毀機關形象，整體政府清譽破壞殆盡，更讓賴清德未就任就先背負原罪。