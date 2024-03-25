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科技．人文聯合講座／​抖音糾纏於商戰與地緣政治

聯合報／ 周韻采

美眾議院於今年三月十三日，以三六五票贊成對五十三票反對之雷霆氣勢，通過由威斯康辛州共和黨Gallagher議員主提及五十四位議員連署之《保護國人免用外敵控制應服法案》(Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act)。簡而言之，這法案就是抖音條款。

該法案禁止協助外敵控制應服，即字節跳動（抖音母公司），之散播及維運行為，但不限於符合規範的拆分事業體。我們想問的是：為什麼是此時此刻禁抖音？其實，四年前的川普總統曾發出行政命令，禁止抖音上架；蒙大拿州二○二三年亦通過禁止抖音法案，但均遭法院以侵害人民言論自由及無管轄權理由暫停執行。故要禁止抖音須以聯邦立法為之。

其次，抖音在美用戶從四年前的六千七百萬成長到去年的一億五千萬，普及率達四十五％，一躍成第四大社群媒體，僅次於Youtube、臉書及ＩＧ。又抖音用戶相對年輕，十八到廿九歲年輕人中有五十七％使用，且用戶平均每日瀏覽時間達九十七分鐘，居所有社群媒體（含Youtube）之冠，乃政治人物宣傳不可忽視之因子。但抖音的中國血緣卻讓他們如芒刺在背，一則憂慮中國政府藉抖音收集人民個資，二則懷疑其會如「劍橋分析事件」，利用抖音進行敵情宣傳，故兩黨政治人物都想在選舉年提領「抗中」紅利的心態下，直接交付表決，通過法案。

第三，抖音對美國原生社群媒體亦是生存一大威脅。雖然抖音現只占美國數位廣告市場之二點四％，卻是二○二三年成長最多的，達卅二％，且發展商城潛力超過其他社群媒體。抖音每季下載數亦遠超其他家，再如短影音已成數位廣告類型的最大宗，占卅三％，已成兵家必爭之地。抖音若被禁，按印度經驗推估，流量將轉至Youtube和ＩＧ（Meta），直接獲益，豈不快哉？故Meta這幾年面臨反托拉斯調查時，總拉抖音之強勢競爭為託辭，頗有提示政客的意味。

我們可以試想：假設法案最後在參議院通過，抖音的命運為何？法案會被宣告違憲嗎？由於抖音被上綱至國家安全，且美國亦有禁止外（敵）國人擁有廣電媒體的法律，及國家安全限縮言論自由的合憲解釋，故認定違憲的難度將較之前高。

那抖音會被迫出售嗎？由於社群平台的演算法皆被視為各家最高機密，字節跳動拆分抖音又能保留演算法之控制權及完整性，幾無可能，故拆分有實際難度。中國政府已譴責美方雙標，不符市場自由主義，並表明根據《數據安全法》，數據出海必須取得政府許可。如此一來，抖音只剩禁用一途。

然在實務上，如同當年台灣禁愛奇藝般，政府無法侵害用戶隱私，刪除其手機已下載的抖音Ａｐｐ，故對已使用者並無實質影響。又一次地，美國政客向選民展示了表象大於實質的上眼藥騙術。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

抖音 社群媒體 美國

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