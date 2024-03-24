全球央行總裁 須勇於堅持守護專業

趁著將迎來的美國大選，華爾街金融巨頭也接連放出風聲，認為聯準會在今年會有數度降息！尤其兩黨拉鋸猶渾沌不明之際，投資銀行分析師在此刻的集體意見，正可帶動投資圈內的降息預期；希冀在通膨已然得到控管的美好想像下，讓攀升的多頭行情，能有充裕時間發掘新一輪的交易題材。

國際股市間長期有連動關係，何況主要研究機構對今年全球經濟成長表現也微調到審慎樂觀的三點一％。只是對於市場而言，股價趨勢靠的是大眾關注的議題，跟能配合演出的造雨人，例如股神巴菲特。

新冠疫情後，既然中國內需成長不再給力，那麼捕風捉影和高價噴出的意外神蹟，就是暗夜當中所必要點燃的仙女棒了。也就是在美國大選前，股市相對走堅跟經濟轉熱的看待下，台灣央行順勢拉抬利率半碼；在央行的貨幣政策未來走向或態度終於明確後，台北股市連兩日走高！

大盤指數站上二○二二八點，創下交易市場開盤六十二年以來的新高；不過，新台幣的兌成美元卻爆大量，上周五匯率也隨著前一日的表現，再重貶一點二六角！

首先，台北股匯市呈現的相反發展，有如日銀停止八年以來的負利率政策、金融市場與投資人在第一時間的看法與回應！因美股和美元續強，台灣也面臨外資獲利了結的出走壓力，立即會有卅二元的匯價保衛戰。

過去兩年台股各有一次站上一萬八千點的峰位。值得注意的是，根據央行統計，今年一月底外資持有國內股票及債券現值，連同其台幣存款餘額，按當日市價計約合六三四四億美元，約當為外匯存底的一一一％。

其次，同一期間內，央行外匯存底增加二二○億美元，約四％；然外資持有台股加計台幣存款，則減少一○六五億美元！今年初僅為二○二二年初的七分之六；外匯存底與外資的相對占比也從當時的一三八％，下降到一一一％。

慶幸的是，外資持股與在台存款的銳減約七分之一；於盤整打底後，沒能撼動台北股市已被點燃的交投熱絡。此際正對應了經濟學家凱因斯的觀察，投資心態有如「動物一般的瘋狂」。

再則，從央行外匯存底的歷年變動，顯示出這兩年本國人與企業至少有一三○○億美元的資金淨流入，主要是從兩岸貿易和海外投資活動所帶起的企業收益匯回，與貿易順差的長年表現。

觀察前兩年，台灣累計對全球貿易順差約有一三二五億美元；而上市櫃企業在大陸收益的匯回，約在九十億美元以上。換言之，外匯統計顯示的資金進出與增減變動，於扣除外資獲利了結的淨匯出，加計貿易順差與獲利匯回，仍有上百餘億的美元，於當地再投資或選擇停泊在海外的資產帳戶裡。

最後，央行所提出的決策考量，因素非常多；舉凡電價調整、淨零碳稅的後續影響，主要經濟體的貨幣政策、中國大陸經濟下行風險以及地緣政治、極端氣候等等。然則，ＩＭＦ總裁格奧爾基耶娃即呼籲，希望各國央行對抗通膨的考量，不該受到大選年的政治壓力；她更擔憂，政治勢力的干預會讓央行在物價穩定的角色遭破壞殆盡。

是的，在貨幣政策與物價管控上，政策目標與抉擇的獨立性，全球央行總裁必須勇於堅持、果敢守護其專業地位。