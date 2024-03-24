鼓勵預立醫療 應多管齊下

聯合報昨天報導，為提升「預立醫療決定書」簽署率，健保署研議擴大免費諮商對象。

其實，從病人自主權利法上路以來，僅百分之一不到的人完成預立醫療決定書的主因，就是那至少三千元的高昂諮商費，筆者和一些朋友也都因此裹足不前。直到上個月，在準醫學中心服務的兒子傳來訊息，麻煩我和老伴那個周六上午去他醫院跟他一起看預立醫療門診，我們才知道，原來許多大醫院都有開辦預立醫療的團體諮商門診，費用（以兒子醫院為例）才一百八十元。

當天在醫院一個小型會議室內，從上午九點到十二點，在社工師和醫師非常詳細的接力說明和引導下，每一位參與者都完成了資料簽署。兒子當下交出健保卡和決定書，直接讓醫院將資料上傳；無法立即決定的，也可以帶回家思考清楚後，再將決定書送回醫院。

一位年輕媽媽還帶著兩個成年的孩子，三個人互相當對方的見證人，一起完成決定書的簽署。事後，我、老伴和外甥女，也立即上網預約了五月下旬的團體諮商門診。

納悶的是，未見主管的衛福部廣為宣導費用低廉的團體諮商，難怪無法突破一％。

以現在很多人都有決不「失能臥床」的意識，衛福部除應積極宣導並推廣這種團體諮商門診，並擴大免費諮商適用對象和降低諮商費用外，以下幾點或可幫助增加簽署率：

一、提高民眾的認識。許多民眾誤以為預立醫療決定書是「放棄治療」同意書。因此需透過各種管道，讓民眾了解預立醫療決定書的意義和作用。

二、簡化簽署的流程。目前決定書的簽署流程需要經過兩位見證人簽章，或者直接至公證人面前辦理公證。這對行動不便或居住偏遠的民眾來說，可能造成不便。因此，可考慮簡化簽署流程，如由醫療院所協助見證或公證。

三、提供諮詢服務。許多民眾在簽署決定書之前，可能會感到疑惑或不安。因此，可提供預立醫療決定書的諮詢服務，由專業人員協助民眾釐清自身意願，做出合適的決定。

相信在各界多管齊下的共同努力之後，預立醫療決定書的簽署率一定會有所提升。